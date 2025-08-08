明報新聞網
足球｜曼聯明主場友賽費倫天拿　迪基亞勢首返奧脫福倒戈　稱「放水」般奴才有機會入波 (20:24)

正積極重組全新鋒線的曼聯，明晚（9日）將與意甲球隊「紫百合」費倫天拿上演最後一場季前熱身賽。曾助「紅魔」贏得2012／13年球季英超錦標的門將迪基亞，勢將首度重返奧脫福球場倒戈，他在賽前則與現任曼聯隊長般奴費南迪斯大打「牙骹戰」。

34歲的迪基亞自2011年由西甲球隊馬德里體育會加盟，效力曼聯12年期間為球會贏得1次英超、1次足總盃、2次聯賽盃及1次歐霸。難得舊隊友重回成名地，與迪基亞份屬好友的般奴費南迪斯，即在球會的官方社交媒體帳號上傳自拍影片向其「挑機」道：「真希望可在這場賽事射入你幾球，齊齊享受美好的一天」。迪基亞亦不甘示弱公開還擊，直指般奴「根本無法如願，除非我肯『放水』你才有機會」。此外，紅魔賽前宣布將舉辦儀式，讓球迷可以在這場熱身賽向球會功勳門神致意。

另一方面，繼成功羅致馬菲奧斯根夏及麥比奧莫後，紅魔收購中鋒班捷文施斯高也有進展。據轉會新聞專家羅曼奴報道，紅魔已同意向德甲的RB萊比錫支付7370萬鎊（約7.8億港元），收購現年22歲的斯洛文尼亞新晉射手班捷文施斯高。

