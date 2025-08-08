世運會｜劉子均等4壁球港將晉16強　武術女將盧卓靈為國家隊奪首金 (23:07)

壁球作為港隊在今屆奪牌重點項目，派出兩男兩女參加單打賽事，其中應屆亞洲賽女單冠軍的次號種子何子樂首圈表現強勢，僅用23分鐘便以直落3局擊敗國家隊球手劉子儀；應屆男單亞洲冠軍的劉子均則在首圈以局數3：1輕取尼日利亞代表，與直落3局勝出的隊友李嘉兒及梁子軒一同晉身16強。

值得一提的是，年僅13歲的殷子媛是今屆中國代表團年紀最小的選手，她亦有出戰壁球女子單打首圈賽事，惟面對頭號種子兼世界排名第6的日本隊名將渡邊里美，終以直落3局落敗，無緣次圈，跌入遺材賽爭取較佳排名。

其他港將方面，另一名開幕禮持旗手的沈曉榆在武術女子長拳劍術槍術全能中的長拳項目獲得9.75分暫領先；楊頌熹同樣在太極拳太極劍全能的太極拳項目以9.766分位列榜首；曾楚喬則在女子南拳南刀全能的南刀項目僅得8.783分，3人明將分別再出戰餘下項目。

至於來自瑞士的Riccardo Rancan在定向男子中距離項目做出45分22秒稱王，獲得今屆世運會首面金牌。

相關報道：

世運會直擊｜劉慕裳頒獎台上潸然淚下 認奪金乃對兩周前離世外婆承諾 盼助港隊再爭佳績

世運會直擊｜劉慕裳為港隊奪首金 空手道女子個人形決賽挫尾野真步封后

世運會直擊｜劉慕裳初賽三連捷4強再挫伊朗選手 今晚6時45分與宿敵尾野真步爭金

其他報道：

足球｜曼聯明主場友賽費倫天拿 迪基亞勢首返奧脫福倒戈 稱「放水」般奴才有機會入波

網球｜黃澤林僅花55分鐘輕取佩利卡特 闖辛辛那堤賽次圈 對贏波高興稱「非常重要比賽」