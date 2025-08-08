明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世運會直擊｜劉慕裳初賽三連捷4強再挫伊朗選手　今晚6時45分與宿敵尾野真步爭金 (17:16)

成都世界運動會今日（8日）上演21個項目比賽，空手道「世一」港將劉慕裳（Grace）上午出戰女子個人形項目初賽，3場全勝之下勇闖下午4強賽，終以44.9：41.9力挫伊朗隊的Fateme Sadeghi Dastak，與「世二」日本隊的尾野真步分途晉級今晚金牌戰。已穩奪獎牌的Grace賽後表示，今季近4次與尾野真步交手且取勝增強信心，又稱備戰期間已調整部分技術，「希望今晚可以表現得好一點」。

明報記者 許楚雅 成都直擊

港隊空手道名將劉慕裳在今屆世運會女子個人形初賽編入B組，接連以「泊拔塞」、「一百零八手 」、「糸東流知花公相君」應戰，分別擊敗東道主陶禕瑋、西班牙隊Paola Garcia Lozano及哥倫比亞Valentina Zapata Machado，3戰全勝以小組首名順利晉級4強。

劉慕裳下午與A組次名出線的Fateme Sadeghi Dastak爭奪決賽入場券。此戰改用「八步連」出擊，終以44.9分大勝這名獲得41.9分、世界排名第9的伊朗女將。至於Grace的宿敵，現時排名世界第2的尾野真步，同樣在小組賽以全勝姿態躋身4強，並在4強以42.7分擊敗取得40.8的西班牙隊Paola Garcia Lozano。「世一」與「世二」將在晚上6時45分演冠軍爭奪戰，這將是二人今年第6度交手，過去5仗由劉慕裳取得4勝1負戰績。

劉慕裳賽後談及金牌戰部署，認為過去交手4戰全勝令她增強信心，「其實今晚跟之前那5次的比賽一樣，都是保持同一個策略去對待這名日本選手。自己設定了五套在這裏打，現在就剩下一套可以展示出來。不過備戰期間我已經調整了一些技術，希望今晚可以表現得好一點」。

Grace認為經歷上午3場比賽後，身體逐漸學會適應場地榻榻米的感覺。不過，此前習慣背靠背打的賽程安排的她，面對今屆世運賽程時間分散，需要另作調整，「這次的賽制跟平日有些不同，早上3場初賽，下午1場4強，晚上又1場金牌戰，賽程拆得很散，所以我們要做好恢復，進食方面都要注意好」。

Grace分享首次來到成都的感受，直言連日來天氣非常炎熱，但目前為止體驗不錯，「但是這裡的人很好，很熱情。這裡其實給我一種奧運的感覺，我們很多參加過奧運的選手，都說這次舉辦得很好，跟奧運辦賽的專業水平差不多，所以很滿意」。

相關報道：

世運會直擊︱成都世運會開幕　史上最大規模首點火炬　劉子均沈曉榆領港隊進場

其他報道：

網球｜黃澤林僅花55分鐘輕取佩利卡特　闖辛辛拿堤賽次圈　對贏波高興稱「非常重要比賽」

上 / 下一篇新聞