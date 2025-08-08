世運會直擊｜劉慕裳初賽三連捷4強再挫伊朗選手　今晚6時45分與宿敵尾野真步爭金 (17:16)

明報記者 許楚雅 成都直擊

港隊空手道名將劉慕裳在今屆世運會女子個人形初賽編入B組，接連以「泊拔塞」、「一百零八手 」、「糸東流知花公相君」應戰，分別擊敗東道主陶禕瑋、西班牙隊Paola Garcia Lozano及哥倫比亞Valentina Zapata Machado，3戰全勝以小組首名順利晉級4強。

劉慕裳下午與A組次名出線的Fateme Sadeghi Dastak爭奪決賽入場券。此戰改用「八步連」出擊，終以44.9分大勝這名獲得41.9分、世界排名第9的伊朗女將。至於Grace的宿敵，現時排名世界第2的尾野真步，同樣在小組賽以全勝姿態躋身4強，並在4強以42.7分擊敗取得40.8的西班牙隊Paola Garcia Lozano。「世一」與「世二」將在晚上6時45分演冠軍爭奪戰，這將是二人今年第6度交手，過去5仗由劉慕裳取得4勝1負戰績。

劉慕裳賽後談及金牌戰部署，認為過去交手4戰全勝令她增強信心，「其實今晚跟之前那5次的比賽一樣，都是保持同一個策略去對待這名日本選手。自己設定了五套在這裏打，現在就剩下一套可以展示出來。不過備戰期間我已經調整了一些技術，希望今晚可以表現得好一點」。

Grace認為經歷上午3場比賽後，身體逐漸學會適應場地榻榻米的感覺。不過，此前習慣背靠背打的賽程安排的她，面對今屆世運賽程時間分散，需要另作調整，「這次的賽制跟平日有些不同，早上3場初賽，下午1場4強，晚上又1場金牌戰，賽程拆得很散，所以我們要做好恢復，進食方面都要注意好」。

Grace分享首次來到成都的感受，直言連日來天氣非常炎熱，但目前為止體驗不錯，「但是這裡的人很好，很熱情。這裡其實給我一種奧運的感覺，我們很多參加過奧運的選手，都說這次舉辦得很好，跟奧運辦賽的專業水平差不多，所以很滿意」。

