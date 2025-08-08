網球｜黃澤林僅花55分鐘輕取佩利卡特　闖辛辛那堤賽次圈　對贏波高興稱「非常重要比賽」 (16:05)

世界排名第168位的Coleman返回熟悉的硬地賽事，在外圍賽男單首、次圈「以下犯上」淘汰排名第83的阿根廷籍球手祖安謝倫杜洛及排名第122的日籍球手望月慎太郎，年內第4次躋身ATP千分級世巡賽正賽。黃澤林今在首圈面對排名較自己高125位的佩利卡特，首盤已打破對方一次發球局下先贏一盤6：3。

22歲的佩利卡特雖擁有2.03米的身高優勢，但在第2盤首局卻出現發球雙錯誤，讓身高1.91米的Coleman率先破發。隨後在第5局尾段，佩利卡特一次回球出界，再度遭到破發，Coleman終以6：2收下比賽，以直落兩盤輕鬆擊敗佩利卡特晉級，下一圈將面對27歲的坎伯特。

黃澤林賽後坦言這場勝仗得來不易，「對手佩利卡特的發球真的非常快，應是我遇過這麼多球手中，他的發球是速度最快，所以能夠贏下這場比賽，我感到非常開心，對我來說也是一場非常重要的比賽。」他又補充道：「每次能在這些大型賽事中發揮自己的表現，我已經很滿足了，能夠贏球當然更加開心。」

