世運會直擊︱成都世運會雲集全球逾2000記者　歐媒攝記初訪中國讚組織體驗佳 (22:20)

明報記者 許楚雅 成都直擊

首度到訪中國、主要報道空手道新聞的歐洲媒體Karate Insights Media攝影記者Taner Gokhan在開幕前接受本報訪問，表示成都的賽會服務令他留下很好印象，「這是我第一次來中國，成都則是第一個城市，一切都很棒」。

曾採訪2017年波蘭及2022年美國世運會的Taner，坦言相比過往今屆體驗感更佳，甚至媲美奧運會，「這是我第3次參與世運會，我覺得成都今次的組織最佳，活動準備得非常好，他們是一個巨大的團隊，努力把一切組織起來，感覺就像奧運會一樣。我們這些天已經看到了很棒的東西，但我相信接下來會看到更多，非常期待今晚的儀式」。

賽會亦為開幕禮參與者發放紀念品，Taner稱相關物品實用性強，「我們的確需要帶一些東西回家，官方送了我們很特別的禮物，我很喜歡，但我丟失了帽子，明天我會再詢問能否再給我一頂」。

據了解，今次有近75家傳媒屬境外，Taner承認網絡問題對他們至關重要，「因為我來自歐洲，我們的工作需要網絡，但某些工具和應用程式在這不適用，不過他們（工作人員）已為我找到解決方案，所以一切都很好」。

