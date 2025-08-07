明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

世運會直擊︱成都世運會雲集全球逾2000記者　歐媒攝記初訪中國讚組織體驗佳 (22:20)

今屆成都世界運動會吸引全球200家傳媒機構、近2000名記者抵蓉報道。開幕禮場館方圓1公里內今（7日）實行交通管制，賽會分批次安排傳媒乘專車有序前往。有境外傳媒受訪時讚揚體驗感佳，「感覺就像奧運會一樣」。

明報記者 許楚雅 成都直擊

首度到訪中國、主要報道空手道新聞的歐洲媒體Karate Insights Media攝影記者Taner Gokhan在開幕前接受本報訪問，表示成都的賽會服務令他留下很好印象，「這是我第一次來中國，成都則是第一個城市，一切都很棒」。

曾採訪2017年波蘭及2022年美國世運會的Taner，坦言相比過往今屆體驗感更佳，甚至媲美奧運會，「這是我第3次參與世運會，我覺得成都今次的組織最佳，活動準備得非常好，他們是一個巨大的團隊，努力把一切組織起來，感覺就像奧運會一樣。我們這些天已經看到了很棒的東西，但我相信接下來會看到更多，非常期待今晚的儀式」。

賽會亦為開幕禮參與者發放紀念品，Taner稱相關物品實用性強，「我們的確需要帶一些東西回家，官方送了我們很特別的禮物，我很喜歡，但我丟失了帽子，明天我會再詢問能否再給我一頂」。

據了解，今次有近75家傳媒屬境外，Taner承認網絡問題對他們至關重要，「因為我來自歐洲，我們的工作需要網絡，但某些工具和應用程式在這不適用，不過他們（工作人員）已為我找到解決方案，所以一切都很好」。

其他報道：

網球｜黃澤林辛辛那堤外圍賽淘汰前溫網青年組冠軍　年內4闖ATP千分級正賽

足球︱孫興慜投FC洛杉磯「為勝利而來」 2.1億轉會費破美職紀錄 熱刺麥迪臣證膝部重創缺席下季大部分比賽

相關字詞﹕世界運動會 世運會 成都世運會 港隊 國家隊 開幕禮 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞