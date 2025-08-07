足球︱孫興慜投FC洛杉磯「為勝利而來」　2.1億轉會費破美職紀錄　熱刺麥迪臣證膝部重創缺席下季大部分比賽 (19:45)

韓國隊前鋒孫興慜今晨（7日）離開效力10年的熱刺，與FC洛杉磯簽約兩年，據報轉會費是破美職紀錄的2650萬美元（約2.1億港元）。這名33歲韓國國腳前鋒強調，是次轉會是其職業賽生涯「新的一頁」，強調是「為勝利而來」。另熱刺中場占士麥迪臣周日晚在韓國友賽紐卡素時重創傷出，今證實再度觸傷前十字韌帶，將做手術，預計將缺席下季大部分比賽。
孫興慜日前隨熱刺友賽紐卡素後，隨即赴美，今落實加盟FC洛杉磯，將續穿7號球衣比賽。他坦承其下一站原本並非這支美職球隊，但被對方領隊杜寧頓打動而改變了想法。孫說：「為了新的一頁和新挑戰，我選擇來到這裏。我現在很興奮，人們或會覺得我年紀大，但我仍擁有良好體能、一雙好的腳和比賽質素。我為勝利而來，已急不及待上陣。」他最快可在下周日早上聯賽作客芝加哥火燄「地標」。
孫將與前熱刺隊友洛里斯再度合作，後者曾在5年前的英超比賽半場休息時，因不滿對方不回防而發生衝突，惟完場後兩人冰釋前嫌互相擁抱。孫打趣說：「我必須為他說些好話，否則他會在更衣室殺死我。」另一美職球隊溫哥華白帽宣布，與約滿拜仁慕尼黑的前鋒湯馬士梅拿簽約至年底，並有權續約1年。該名35歲名將會披上在德國隊時期的13號球衣作賽。
另車路士宣布中場達斯貝利賀爾、中場烏高卓古及前鋒馬克基奧分別轉會愛華頓、般尼和外借到新特蘭，利物浦22歲小將中場泰萊莫頓則轉投里昂，而曼聯名宿里奧費迪南的19歲兒子、司職門將的羅倫斯費迪南日前落實加盟白禮頓。
