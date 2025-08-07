籃球｜里夫斯再現身修頓指導本地青訓　見證香港金牛NBL取十二連勝 (22:50)

「紫金軍團」後衛里夫斯昨晚在修頓室內場館完成個人練習後，今午再度現身同一場館化身「一日客席教練」，親自指導香港金牛青訓學院的年輕球員。活動期間，27歲的他不僅觀摩小將們進行三分球大賽，還領軍進行全場5對5比賽，並在場邊向他們給予鼓勵。

首次訪港的里夫斯活動後表示，對香港這個地方印象深刻，尤其讚揚城市景色，「這是一個美麗城市，昨晚吃飯後亦欣賞香港的天際線」。談及來季目標，他強調道：「我沒有任何個人目標，但團隊目標一定是贏得總冠軍。」從2021年起效力湖人至今的里夫斯亦透露，雖今年不會提前續約，但希望下季結束後能重新簽約並長留洛杉磯，「我想一輩子效力湖人，所以想在洛杉磯贏得冠軍，這是最重要的」。據報湖人將計劃為他提供一紙平均年薪達3000萬美元（約2.35億港元）的長約。

NBL常規賽方面，賽前收下十一連勝的金牛今迎戰暫以1勝13負在聯賽榜敬陪末席的湖北文旅，是役因里夫斯親臨現場觀賽，並擔任體育品牌准者商品區的「一天店長」，金牛賽前已宣布門票全數售罄，而球隊是役正選派出今季首度進入出賽名單的港將楊瑞鴻、唐才育、盧藝文、外援米高艾特爾二世及卡爾頓。

金牛甫開賽雖被湖北文旅一度打出5：2攻勢，但該節有外援米高艾特爾二世及卡爾頓同得8分，楊瑞鴻亦射入一記三分球，首節以33：22反超，次節金牛繼續控制戰局，拉開至52：40完半場。值得一提的是，有球迷向觀戰的里夫斯高呼「Austin, I love you！（里夫斯，我愛你！），展現出香港球迷的支持。

下半場開始前，里夫斯與本地男團ERROR成員郭嘉駿（193）及受邀球迷大玩三分球遊戲，並將自己的親筆簽名T恤送予其他在場球迷。金牛結果在第4節拋離至全場最大分差28分，再藉卡爾頓、奇雲克羅斯及米高艾特爾二世分別全場攻入26、24及20分下，終主場以102：75大勝湖北文旅，取十二連捷，以14勝1負穩守聯賽榜首。

今季首度擔正即上陣逾14分鐘的楊瑞鴻賽後認為其表現不過不失，同時感到很興奮，不過他直言未來目標是需加強防守，「我想今天我也有4次犯規，全部可能是我自己的壞習慣」。被問到今仗場邊有現役NBA球員里夫斯入場觀賽是否影響心情，他則表示自己並未特意留意場外情况，反之專注於場上盡力完成自己本分，「今天修頓都坐爆了，自己很想透過表現向球迷顯示出，這段時間我的狀態是怎樣」。

主教練解立彬則表示常規賽輪換年輕球員，是希望在主場為香港球迷帶來更多能量，亦在沒有成績壓力下，希望所有球員都能有更多出場機會。

