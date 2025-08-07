長跑︱跑步機挑戰賽下月底首進駐啟德體藝館　逾200長跑好手同場接力對決 (08:24)

首兩屆分別在九展及愉景新城舉行，今屆「回歸主場」移師啟德體藝館習藝坊體育大堂，首日賽事邀請企業機構、名人及公眾等參與，以4人一隊接力完成10公里賽事，同時有50公里機構組別；次日賽事除了有父子／父女、母子／母女及三代同堂5個親子組別，參加限時20分鐘的接力跑，還有公開及跑會組，10人在跑步機接力完成100公里。本地知名跑手如陳家豪、紀嘉文、文少杰及曾福祥等，將率領所屬跑會隊伍參賽。

隊伍「Generation Z」上屆在跑會組以破紀錄4小時33分30秒完成100公里，獲盃賽全場總冠軍，成員之一兼長跑及三項鐵人教練劉峻崚表示，有別於戶外10公里賽一口氣跑，這個比賽形式像是間歇訓練，「跑一段短時間後休息然後再跑，要有好成績，策略比體能重要。若10公里跑是挑戰自己，這像是一場團隊比賽，自己是跑唔晒，所以更講求合作，視乎隊員特質分配每次跑多少」。他透露將會公開招募一班2005年後出生的學界跑手組隊，並以前3名為目標，「不用跑時會在比賽場地遊走，八卦其他隊伍成績、找其他跑友打卡影相，當是參與派對，和隊友一起完成一件事亦很有滿足感」。

另一參賽跑會「Kai Tak Runners」教練兼三鐵教練黎智樂（Sophia）亦將連續兩屆參賽，稱今次會以5小時30分內完成為目標，「在跑步機較容易打開步距抬腿跑，事前要做多少少速度和力量訓練。因為都是很多小時的比賽，一開始勿跑太快，要識體能分配」。她提到正因比賽時隊友和朋友們都會在跑步機旁加油，親子組更可以一家人同場打氣，會令跑手更努力跑，「現場螢幕會顯示第一隊跑了多少，立即知道和自己隊伍時間相差幾多，像打機般加快追趕，令比賽氣氛都幾緊張」。她亦提及由於使用無電式跑步機，跑手不跑時跑步機會暫停運作，因此接力換人過程亦相當安全。