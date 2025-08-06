籃球｜NBA湖人主將里夫斯初訪港　現身修頓訓練球迷前獻技 (21:50)

27歲的里夫斯雖在2021年NBA選秀會中落選，但同年夏天獲湖人簽下一紙雙向合約後站穩陣腳，他在過去4個球季逐漸成為湖人主力，包括上季常規賽共上陣73場貢獻20.2分、4.5個籃板及5.8次助攻，協助「紫金軍團」連續3季躋身季後賽。

首度訪港的里夫斯今午先於尖沙嘴一間酒店出席VIP球迷見面會，晚上再現身灣仔修頓室內場館進行逾1小時的個人訓練，其間他在場上不同位置進行投籃練習，並與一名小朋友進行一對一比賽，他在活動尾聲更與數十名現場觀眾互動，親自將贊助商的T恤及附上親筆簽名的籃球送贈予球迷。值得一提的是，里夫斯在活動完結後原本已返回更衣室休息，但隨後再次現身場館，與球迷大合照留念。

除了今日的活動外，里夫斯明午亦將化身「一日客席教練」，現身於修頓室內場館指導香港金牛青訓學院的年輕球員，他其後將繼續留在場館，觀戰香港金牛迎戰湖北文旅的全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽。

此外，NBL將於下周日在陝西省體育館BE中心舉行全明星賽，其中金牛分別派出董健、港將吳委峻及莫雋杰參戰三分球、技巧及入樽賽，賽會當日早上會先進行預賽，3人若順利晉身決賽，便會在明星賽正賽半場時亮相。

男籃亞洲盃方面，國家隊今晨在C組首輪分組賽憑5名球員得分上雙，以93：88擊敗東道主的沙特阿拉伯隊；中華台北隊在D組藉後衛陳盈駿攻入全場最高34分領銜下，以95：87挫菲律賓隊先拔頭籌；日本隊則在B組以99：68輕取敘利亞隊。而尋求三連霸的澳洲隊在A組首輪以97：61大勝韓國隊。

