網球｜黃澤林ATP辛辛那堤外圍賽首圈過關　距殺入正賽差一步 (20:10)

世界排名第168位的黃澤林，此戰面對排名83位的外圍賽3號種子祖安謝倫杜洛，表現毫無懼色。黃澤林首盤第4局成功破發，並一直守住自己發球局，於第8局再度破發，首盤贏局數6：2。他在次盤第3局被率先破發，但在第4及6局還以顏色，終以6：3再下一城，直落盤數2：0淘汰對手。黃澤林若在外圍賽次圈擊敗世界排名第122的日籍球手望月慎太郎，即可繼印第安韋爾斯、邁阿密和馬德里後，今年第4度亮相ATP 1000分大師賽正賽。

加拿大羅渣士盃方面，隨着美籍女單6號種子姬絲8強爆冷以兩盤1：6、4：6不敵丹麥籍球手卡拉杜遜，賽事頭8號種子悉數緣盡4強。卡拉杜遜的4強對手將是以兩盤6：2淘汰烏克蘭球手絲慧杜連娜的非種子日籍名將大坂直美。男單8強方面，美籍2號種子費利斯直落兩盤擊敗俄將羅比夫，將與同鄉舒爾頓爭入決賽。

