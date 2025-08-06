桌球︱偕卓林普出席桌球學院活動　羅拔臣盼香港成「第3個家」　笑言黑雨收穫特別體驗 (20:00)

卓林普和羅拔臣有份投資的香港桌球學院今午舉行開放日，出席活動的兩人其間與羅拔臣兒子Alex和本地7歲小球手Patrick合演雙人賽。現任「世一」卓林普提到，希望桌球學院能提供更專業的環境，為香港桌球界培育新血，「香港桌球壇在傅家俊和吳安儀後，人才出產似乎變得平靜，這可能與沒有為年輕球手提供合適設施有關。這裏的桌球館感覺比較昏暗（dingy）和煙霧彌漫（smoky），而學院旨在讓年輕球手在專業級環境打波」。羅拔臣則認為桌球學院「來得及時」，稱學院不只訓練小球手，也會推動教練培訓，長遠希望協助不同水平的香港球手成長。

澳洲籍的羅拔臣6月初宣布與家人取得香港身分證，是繼「火箭」奧蘇利雲和「準神」卓林普後，近期第3名成功申請香港居民身分的桌球名將。綽號「墨爾本機器」的羅拔臣與香港關係非淺，先後在2017年香港世界桌球大師賽，以及今年3月在啟德舉行的世界格蘭披治大獎賽封王。現時世界排名第8的羅拔臣說，希望藉香港居民身分在此地建立據點，「可以把香港視作為亞洲賽場的大本營，緊接將會有武漢公開賽和西安大獎賽，在這裏居住可以省卻旅途時間和時差。這裏亦相對接近家鄉澳洲，作為英國、澳洲以外的第3個家最好不過」。

羅拔臣又表示，與家人仍在探索香港不同事物，當中約定與家人一起看熊貓，「我有20年到訪亞洲的經驗，可是妻子一直不准我『自私』看熊貓，現在終於可以一同觀賞，應該會跟小孩們一樣盡興」。本港周一、二連續掛起黑色暴雨警告信號，羅拔臣笑言也從中收穫特別體驗，「這跟過往經歷有點不同，我兒子還以為閃電是高樓大廈的燈光特效呢！直至聽到雷聲才知行雷」。被問到會否讓子女在港讀書，羅拔臣稱還在考慮當中。

卓林普與羅拔臣上周在上海大師賽16強狹路相逢，卓林普該仗以局數6：2勝出，最終戰至4強不敵卡達止步。對於羅拔臣跟隨步伐成為香港居民，去年12月成為「新香港人」的現任世界一哥卓林普說：「有更多頂級球手加入絕對是好事，隨着更多賽事落戶亞洲，能在附近找到練習伙伴是件理想事。」

