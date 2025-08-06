據報3年前亦曾出現心臟問題的佐治哥斯達，日前身處波圖的訓練中心時突然心臟病發，隨即被送院急救，但終返魂無術。波圖其後發表聲明表示：「他的一生，無論是在球場內外，都體現了波圖的價值觀：奉獻、領導、激情和不可動搖的征服精神。他給一代又一代的球迷留下深刻印象。」球員時代司職後衛及綽號「野獸」的他，出身於波圖青年軍及在此展開職業生涯，其間曾被外借3次，包括效力當時身處英超的查爾頓。

佐治哥斯達在2006年於比甲球隊標準列治掛靴，總計他球員生涯上陣476次入29球，當中效力波圖披甲383次入25球，主要錦標除了8次揚威葡超外，還有在摩連奴麾下，於2003和04年連奪歐洲足協盃（歐霸前身）和歐聯冠軍，2007至24年間曾執教17支球隊，包括葡超球會布拉加。現為土超班霸費倫巴治教頭的摩連奴在得悉這名昔日愛將離世後，不禁淚流滿面地說：「這是我歷史的一部分。對教練來說，他就是得力助手。若他仍能說話，定會告訴我『忘記我，贏下場比賽』，所以我要做好工作，然後才哭。」

另葡萄牙國腳基斯坦奴朗拿度（C朗）雖未曾與哥斯達共事，但亦在個人社交網向這名曾在國際賽上陣50次入兩球的前輩留言「再見」，而哥斯達的前國家隊隊友迪高、波圖名宿比比、查爾頓前帥古比士利及歐洲足協會長施非林等亦表哀悼。

無獨有偶，費倫巴治今晨的歐聯外圍賽對手飛燕諾，同日亦有名宿前鋒簡華爾（Ove Kindvall）辭世，享年82歲。這名曾出席1970和74年世界盃決賽周的瑞典隊名將，曾在1970年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽加時取得絕殺入球，助該荷甲勁旅以2：1挫些路迪封王。另在前西德勇奪1990年世盃冠軍過程中未嘗上陣的後備鋒將法蘭克米爾（Frank Mill）亦當地時間本周二逝世，享年67歲。

