明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱利物浦首在晏菲路悼祖達　一日雙殺畢爾包　新鋒伊基迪基首獻助攻社區盾前建信心 (20:16)

應屆英超冠軍利物浦完成亞洲之旅後，今晨(5日)返回晏菲路球場作季前最後備戰，分成A、B隊一日內兩度友賽西甲球隊畢爾包，最終分別以4：1及3：2「雙殺」對手，其中「紅軍」新前鋒伊基迪基首次主場上陣即貢獻助攻，為下周日社區盾對水晶宮壯行色。

今仗是利物浦在前鋒迪亞高祖達上月交通意外離世後首次主場作賽，賽前有悼念儀式由紅軍名宿菲爾湯臣與畢爾包會長烏亞迪手持花圈入場，看台亦有拉起悼念祖達的橫額；比賽第20分鐘暫停，全場起立拍掌致敬，高唱給祖達的歌曲。

紅軍縱有隊長華基爾雲迪積克及門將艾利臣比加缺陣，兩仗共有32名球員獲上陣，頭場雙方派出不少後備和青年軍，紅軍憑季前熱身賽表演神勇新星翼鋒恩古莫亞開賽2分鐘先開紀錄，本月底才17歲的他於3分鐘後再助攻達雲紐尼斯建功，加上對手烏龍球及哈維艾利洛埋齋，輕鬆大勝4：1。

利物浦緊接第2場排出強陣，科利安華迪斯與伊基迪基等新兵悉數正選，後者14分鐘左路底線傳中予穆罕默德沙拿開紀錄，加普下半場梅開二度同時亦擺烏龍，以及沙拿尾段12碼宴客，無礙贏3：2。

利物浦主帥史諾向祖達家屬致慰問，同時讚揚麾下面對艱難時刻的勇氣，並滿意球隊是日兩仗進攻表現。23歲法國籍前鋒伊基迪基於晏菲路首戰即交出助攻，稱這勝仗能建立球員信心，以迎接下周日在溫布萊球場出戰社區盾對水晶宮。據報紅軍仍希望破英超轉會費紀錄羅致紐卡素射手阿歷山大伊沙克，但要視乎「喜鵲」能否求購RB萊比錫前鋒班捷文施斯高。

另外，6月底約滿阿仙奴的32歲中場湯馬士柏迪，據報將以自由身重返西甲加盟維拉利爾，不過這名加納國腳過去3年受到5項強姦及1項性侵罪官司纏身，暫獲准有條件保釋，今要到倫敦倫敦威斯敏斯特地方法院出席指控聽證會。

相關字詞﹕編輯推介 體育 英超 利物浦 迪亞高祖達 史諾 古恩莫亞 畢爾包

上 / 下一篇新聞