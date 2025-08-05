英超︱利物浦首在晏菲路悼祖達　一日雙殺畢爾包　新鋒伊基迪基首獻助攻社區盾前建信心 (20:16)

今仗是利物浦在前鋒迪亞高祖達上月交通意外離世後首次主場作賽，賽前有悼念儀式由紅軍名宿菲爾湯臣與畢爾包會長烏亞迪手持花圈入場，看台亦有拉起悼念祖達的橫額；比賽第20分鐘暫停，全場起立拍掌致敬，高唱給祖達的歌曲。

紅軍縱有隊長華基爾雲迪積克及門將艾利臣比加缺陣，兩仗共有32名球員獲上陣，頭場雙方派出不少後備和青年軍，紅軍憑季前熱身賽表演神勇新星翼鋒恩古莫亞開賽2分鐘先開紀錄，本月底才17歲的他於3分鐘後再助攻達雲紐尼斯建功，加上對手烏龍球及哈維艾利洛埋齋，輕鬆大勝4：1。

利物浦緊接第2場排出強陣，科利安華迪斯與伊基迪基等新兵悉數正選，後者14分鐘左路底線傳中予穆罕默德沙拿開紀錄，加普下半場梅開二度同時亦擺烏龍，以及沙拿尾段12碼宴客，無礙贏3：2。

利物浦主帥史諾向祖達家屬致慰問，同時讚揚麾下面對艱難時刻的勇氣，並滿意球隊是日兩仗進攻表現。23歲法國籍前鋒伊基迪基於晏菲路首戰即交出助攻，稱這勝仗能建立球員信心，以迎接下周日在溫布萊球場出戰社區盾對水晶宮。據報紅軍仍希望破英超轉會費紀錄羅致紐卡素射手阿歷山大伊沙克，但要視乎「喜鵲」能否求購RB萊比錫前鋒班捷文施斯高。

另外，6月底約滿阿仙奴的32歲中場湯馬士柏迪，據報將以自由身重返西甲加盟維拉利爾，不過這名加納國腳過去3年受到5項強姦及1項性侵罪官司纏身，暫獲准有條件保釋，今要到倫敦倫敦威斯敏斯特地方法院出席指控聽證會。