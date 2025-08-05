明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

意甲｜莫迪歷投AC米蘭後首亮相　展野心誓領軍回巔峰　新季最低目標取歐聯席 (19:45)

39歲克羅地亞國腳中場莫迪歷今夏約滿離開效力13年的西甲班霸皇家馬德里後，今晨（5日）結束休假後赴新東家的意甲勁旅AC米蘭報到，受到米蘭市內球迷熱烈歡迎。莫迪歷透露自小喜歡「紅黑軍團」，並視曾效力該會的同鄉名宿波班為偶像。他亦提到希望帶領米蘭重拾如皇馬一樣的高度，新球季以取得歐聯資格為最低目標。

莫迪歷今夏替皇馬出戰世界冠軍球會盃後休假3周，今晨抵達米蘭出席加盟記者會，又在市內的球會旗艦店亮相，受廣大球迷熱烈歡迎。這名2018年金球獎得主先訴說自己跟米蘭的關係早在成長階段萌芽，「我從小就在看意大利足球，最喜愛的意大利球隊總是AC米蘭，波班是我在這裏的偶像。因此，我與米蘭總有着特別的關係」。

莫迪歷效力皇馬期間六奪歐聯冠軍，與前隊友卻奧斯、丹尼爾卡華積等4人並列奪冠次數最多。現在來到曾七奪歐聯的米蘭，莫迪歷坦承野心並不小，希望帶領上季意甲僅排第8名的紅黑軍團重返榮耀，「米蘭曾是世界上最優秀的球隊之一，我們不能滿足於一個平庸的賽季，或者僅僅獲得歐聯資格。我們保持謙遜之餘，必須努力讓球隊重回巔峰，最低目標是歐聯資格，但同時要為獎盃而戰。這是我的目標，每名為米蘭效力的人也應以此為目標」。

莫迪歷下月將滿40歲，被問到會否迎來告別賽季時，他認為言之尚早，「我目前明確的目標是參加明年的世界盃。我不會展望未來太多，專注當下把事情做好，為米蘭全力以赴」。他又透露曾跟在皇馬共事的米蘭前帥安察洛堤，以及兩度效力米蘭的名宿伊巴謙莫域聊起新東家，笑言希望複製後者於2021／22年球季帶領球隊重奪意甲的光輝事蹟，「若能發生類似伊巴回歸時候那樣的事，我會非常開心」。

上月掛靴的克羅地亞名宿拿傑迪錫，也在社交網上祝福昔日國家隊戰友莫迪歷，他在帖文配上一首AC米蘭打氣歌曲，但歌詞含有冒犯米蘭宿敵祖雲達斯的歌詞引發爭議，拿傑迪錫事後刪除帖文並道歉，「我向祖雲達斯球迷致以最誠摯的歉意。本意只是想用一首與AC米蘭相關的歌曲來祝賀我的朋友莫迪歷，但完全沒有意識到這首歌背後的歷史背景或歌詞含義」。

其他報道：

羽毛球｜香港公開賽下月紅館開打 門票下周二開售 鄧謝配領銜港隊迎敵 安賽龍石宇奇陳雨菲落實訪港

成都世運會｜港隊大軍出發備戰成都世運會　劉慕裳何子樂領銜爭佳績

相關字詞﹕莫迪歷 AC米蘭 意甲 皇家馬德里 西甲 轉會 克羅地亞 拿傑迪錫 編輯推介 體育

上 / 下一篇新聞