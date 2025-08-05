意甲｜莫迪歷投AC米蘭後首亮相　展野心誓領軍回巔峰　新季最低目標取歐聯席 (19:45)

莫迪歷今夏替皇馬出戰世界冠軍球會盃後休假3周，今晨抵達米蘭出席加盟記者會，又在市內的球會旗艦店亮相，受廣大球迷熱烈歡迎。這名2018年金球獎得主先訴說自己跟米蘭的關係早在成長階段萌芽，「我從小就在看意大利足球，最喜愛的意大利球隊總是AC米蘭，波班是我在這裏的偶像。因此，我與米蘭總有着特別的關係」。

莫迪歷效力皇馬期間六奪歐聯冠軍，與前隊友卻奧斯、丹尼爾卡華積等4人並列奪冠次數最多。現在來到曾七奪歐聯的米蘭，莫迪歷坦承野心並不小，希望帶領上季意甲僅排第8名的紅黑軍團重返榮耀，「米蘭曾是世界上最優秀的球隊之一，我們不能滿足於一個平庸的賽季，或者僅僅獲得歐聯資格。我們保持謙遜之餘，必須努力讓球隊重回巔峰，最低目標是歐聯資格，但同時要為獎盃而戰。這是我的目標，每名為米蘭效力的人也應以此為目標」。

莫迪歷下月將滿40歲，被問到會否迎來告別賽季時，他認為言之尚早，「我目前明確的目標是參加明年的世界盃。我不會展望未來太多，專注當下把事情做好，為米蘭全力以赴」。他又透露曾跟在皇馬共事的米蘭前帥安察洛堤，以及兩度效力米蘭的名宿伊巴謙莫域聊起新東家，笑言希望複製後者於2021／22年球季帶領球隊重奪意甲的光輝事蹟，「若能發生類似伊巴回歸時候那樣的事，我會非常開心」。

上月掛靴的克羅地亞名宿拿傑迪錫，也在社交網上祝福昔日國家隊戰友莫迪歷，他在帖文配上一首AC米蘭打氣歌曲，但歌詞含有冒犯米蘭宿敵祖雲達斯的歌詞引發爭議，拿傑迪錫事後刪除帖文並道歉，「我向祖雲達斯球迷致以最誠摯的歉意。本意只是想用一首與AC米蘭相關的歌曲來祝賀我的朋友莫迪歷，但完全沒有意識到這首歌背後的歷史背景或歌詞含義」。

