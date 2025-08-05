明報新聞網
即時體育

羽毛球｜香港公開賽下月紅館開打　門票下周二開售　鄧謝配領銜港隊迎敵　安賽龍石宇奇陳雨菲落實訪港 (17:26)

香港公開羽毛球錦標賽落實於下月9至14日在紅磡香港體育館舉行，中國香港羽毛球總會今（5日）公布這項世界羽聯（BWF）超級500級別賽事詳情，國家隊男單「世一」石宇奇、應屆亞洲賽女單冠軍的國家隊名將陳雨菲等世界級球手落實參賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪、男單好手李卓耀、伍家朗等則主場出擊，門票將於下周二（12日）起，經城市售票網公開發售。

賽事原定今午舉行記者會交代，終因惡劣天氣關係改為網上發布。今屆賽事續獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌認可，吸引來自20個國家或地區共336名球手報名參賽，包括力爭衛冕男、女冠軍的丹麥隊前「世一」猛將安賽龍和國家隊代表韓悅，以及現任世界一哥石宇奇和女單國手陳雨菲等世界級球手。至於東道主的港隊今屆共有22名球手報名，包括應屆亞洲賽混雙冠軍的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪、女雙拍檔「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖、男單的李卓耀、伍家朗、吳英倫，以及女單代表盧善恩等。

賽事首天為外圍賽及男、女雙初賽，公眾即日起可將貼上$2.2郵票之回郵信封寄至羽總辦公室索取免費門票，每人限取4張，額滿即止。其餘5個比賽日票價則由60至880元不等，門票下周二起經城市售票網網頁、流動購票應用程式URBTIX及電話購票熱線發售，城市售票網售票處及自助售票機則於下周三開售。

相關字詞﹕香港公開羽毛球錦標賽 紅磡香港體育館 中國香港羽毛球總會 石宇奇 陳雨菲 鄧俊文 謝影雪 李卓耀 伍家朗 編輯推介 體育

