籃球｜荃灣女子甲組季前賽決賽殘陣　福建大勝77：44封后兼報敗仇 (22:40)

香港籃球女子甲組季前賽今晚（4日）在修頓室內場館煞科，福建在冠軍戰有11名球員皆有得分下，終以77：44大勝部分主力未有出戰的荃灣奪冠，而門票全數收益將分給8支參賽球隊。

上季女甲聯賽冠軍兼高級組銀牌冠軍的荃灣，今屆賽事有過去4季一直征戰中國女子籃球聯賽（WCBA）的首名北上港將李祉均在陣，助球隊在小組賽奪得三連勝兼B組首名出線，上周4強亦以76：44輕取A組次名的七喜闖入決賽；對手福建則同屬B組，其中分組賽次輪曾以51：74不敵荃灣，結果小組賽2勝1負次名晉級，惟在4強順利以75：69力克A組首名的東方，與荃灣會師決賽。

不過，荃灣今仗部分主將包括中鋒馬丹鳳、前鋒關海珮及後衛李佩沛等球員擬往澳洲集訓，與教練任明敏及李祉均一同未有出戰，球隊首節雖稍微領先，但該節完結後被對方以16：14反超，福建拉開至34：22完半場。荃灣下半場再出現不少失誤，加上福建包括獨取15分的中鋒何佩盈等共11人均有貢獻得分，終以77：44大勝有後衛潘耀敏轟下全場最高17分的荃灣封后。

季軍戰方面，七喜以59：47擊敗有陳偉萍攻入全場最高15分的東方，報回分組賽以54：58敗予對方的一敗之仇，摘得季軍。

