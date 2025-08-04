F1｜諾利斯「一停」策略壓隊友皮亞斯齊稱霸　麥拿侖取隊史第200勝　賽車底盤出事累陸克萊「梗頸四」 (19:21)

法拉利的陸克萊前晚排位賽以0.026秒優勢，力壓暫於車手積分榜領先的皮亞斯齊，為車隊取得今季首個頭位。陸克萊昨在正賽起步時同樣順利守住領先，而另一麥拿侖英籍車手諾利斯卻經歷起步失利，一度跌至第5位。惟陸克萊中段速度開始下滑，更在第62圈時被平治車隊的羅素超越，只獲第4名完賽。與此同時，改用一停的諾利斯賽事期間逐漸提升位置且抵禦隊友皮亞斯齊的追趕，終奪今季個人第5個冠軍，諾利斯在車手積分榜亦收窄至9分距離，也達成車隊隊史第200場分站冠軍的里程碑；羅素則獲得季軍。

諾利斯賽後透露車隊原本並未計劃採用一停策略，「首圈之後，一停基本上就是我們唯一能扭轉劣勢的選擇。我本不認為這能讓我勝出，以為只能獲得第2名，但我知道我們的速度很好，或許就能取得好成績，我們做到了」。

無緣頒獎台的陸克萊則坦言賽車底盤出現問題致表現急劇下滑，「底盤從第40圈左右開始有問題。當我為勝利而戰，比賽開始時亦保持良好的速度，但後來完全輸掉比賽時，這真的非常令人沮喪」。

其他車手方面，20歲沙巴車隊巴西籍新星保托利圖獲得第6名，創下F1生涯最佳名次也協助車隊連續5場得分；日前闢謠確認下季續為紅牛車隊出戰的「韋少」韋斯塔本只以第9名完賽。

