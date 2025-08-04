明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超｜九龍城加兩成班費續謀長遠發展　上季主帥陳銘剛轉任顧問　總監何信賢：教練團共同領軍 (18:12)

港超地區球會九龍城今午（4日）見傳媒，會方透露新季預算較上季約600萬元班費加約兩成，目標秉承「5年計劃」讓球隊和球員長遠發展。球會總監何信賢證實上季擔任主教練的陳銘剛轉任顧問，教練團成員將共同帶領球隊，但不排除日後另聘新主帥，新球季會以打入聯賽前5名為目標。

九龍城今夏在陳文輝、林學曦、歐陽耀冲等華將，以及外援韋利安、辛尼及田中芳拓等13人約滿離隊後，上月底陸續公布新援人選。本地球員簽入多名U22小將，包括從東方加盟的前鋒李俊霆和後衛林千裕、此前效力北區的門將張桂華等；新外援包括流浪翼鋒雷仙奴、冠忠南區中場基斯、其巴西同鄉前鋒謝臣和後衛卡里奧卡、上季效力港甲凱景的韓援朴玟奎、美籍門將艾迪臣，以及從大埔借用中場峇夏比。

記者會在天后舉行，出席者包括中國香港足球總會會長貝鈞奇、球會高層、陳銘剛、隊長曾錦濤及10名新球員。九龍城上季首戰港超以第6名完成，球會聯席主席何廸夫和麥融斌表示，新球季續按照去年推行的「5年計劃」發展。麥融斌提到球隊班費不能與其他港超列強相提並論，但重點應放在球會長遠視野，「我們連一些扎根港超多年的球會主力也能挖過來，原因是我們的計劃能說服球員，很清晰知道球會未來藍圖」。他提到上季一度打破港超最年輕入球紀錄的陣中小將封天詠，今夏分別參與意甲球會科木的夏令營及赴韓國K3球隊試訓，希望球會續培育新血貢獻港足，甚至為球員鋪橋搭路旅外挑戰，「球員不一定要『幫』我們踢波，希望搭建平台讓他們進軍海外」。他另確定，球會來季主場續選址深水埗運動場。

上季領軍的陳銘剛今日現身記者會，但未獲邀上台發言，會後更着記者向總監何信賢詢問新季事宜，並打趣道：「我今日嚟食嘢。」他之後補充說，來季會以另一個身分協助球隊，但參與度還在拿捏當中，「都有畀啲意見」。何信賢則證實陳銘剛將轉任顧問，球隊來季暫定由教練團「集體領導」，不排除之後另聘新帥，「係一個新思維，聘請新帥與否我們尚未決定到，有機會是找本地教練」。即使沒有主帥，何信賢認為球隊今季引入體能教練羅敏聰和門將教練戴廷匡，教練團分工更清晰，訓練運作比上季有進步，「上年教練團比較少人，做出未夠完善。今季分工較好，但還是要看由誰做最終決策」。他又期望今季延續以老帶新方針下，能衝擊聯賽前5名，球隊本月稍後將赴內地集訓作最後準備。

此外，九龍城來季將參加港超U22聯賽及香港超級青年聯賽，今日公布與香港祖雲達斯足球學院建立策略伙伴合作關係，雙方青訓教練將攜手營運梯隊，參與U14、U16及U18超青聯賽。

九龍城新球季球員名單

門將：1張桂華*、43艾迪臣*@、88袁皓俊

後衛：2余沛康、3卡里奧卡*@、4姜浚賢@、14龍梓軒、20嚴啟倬、21曾錦濤、35林千裕*

中場：5迪高、6基斯*@、7峇夏比*@、8邵昀俊、23何瀧浩、95封天詠

前鋒：9謝臣*@、10朴玟奎*@、11雷仙奴*@、25許嘉樂、27卡朗@、77李俊霆*

註：*新加盟 @外援

相關字詞﹕體育 港超 九龍城 陳銘剛 何信賢 編輯推介

上 / 下一篇新聞