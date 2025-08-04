港超｜九龍城加兩成班費續謀長遠發展　上季主帥陳銘剛轉任顧問　總監何信賢：教練團共同領軍 (18:12)

九龍城今夏在陳文輝、林學曦、歐陽耀冲等華將，以及外援韋利安、辛尼及田中芳拓等13人約滿離隊後，上月底陸續公布新援人選。本地球員簽入多名U22小將，包括從東方加盟的前鋒李俊霆和後衛林千裕、此前效力北區的門將張桂華等；新外援包括流浪翼鋒雷仙奴、冠忠南區中場基斯、其巴西同鄉前鋒謝臣和後衛卡里奧卡、上季效力港甲凱景的韓援朴玟奎、美籍門將艾迪臣，以及從大埔借用中場峇夏比。

記者會在天后舉行，出席者包括中國香港足球總會會長貝鈞奇、球會高層、陳銘剛、隊長曾錦濤及10名新球員。九龍城上季首戰港超以第6名完成，球會聯席主席何廸夫和麥融斌表示，新球季續按照去年推行的「5年計劃」發展。麥融斌提到球隊班費不能與其他港超列強相提並論，但重點應放在球會長遠視野，「我們連一些扎根港超多年的球會主力也能挖過來，原因是我們的計劃能說服球員，很清晰知道球會未來藍圖」。他提到上季一度打破港超最年輕入球紀錄的陣中小將封天詠，今夏分別參與意甲球會科木的夏令營及赴韓國K3球隊試訓，希望球會續培育新血貢獻港足，甚至為球員鋪橋搭路旅外挑戰，「球員不一定要『幫』我們踢波，希望搭建平台讓他們進軍海外」。他另確定，球會來季主場續選址深水埗運動場。

上季領軍的陳銘剛今日現身記者會，但未獲邀上台發言，會後更着記者向總監何信賢詢問新季事宜，並打趣道：「我今日嚟食嘢。」他之後補充說，來季會以另一個身分協助球隊，但參與度還在拿捏當中，「都有畀啲意見」。何信賢則證實陳銘剛將轉任顧問，球隊來季暫定由教練團「集體領導」，不排除之後另聘新帥，「係一個新思維，聘請新帥與否我們尚未決定到，有機會是找本地教練」。即使沒有主帥，何信賢認為球隊今季引入體能教練羅敏聰和門將教練戴廷匡，教練團分工更清晰，訓練運作比上季有進步，「上年教練團比較少人，做出未夠完善。今季分工較好，但還是要看由誰做最終決策」。他又期望今季延續以老帶新方針下，能衝擊聯賽前5名，球隊本月稍後將赴內地集訓作最後準備。

此外，九龍城來季將參加港超U22聯賽及香港超級青年聯賽，今日公布與香港祖雲達斯足球學院建立策略伙伴合作關係，雙方青訓教練將攜手營運梯隊，參與U14、U16及U18超青聯賽。

九龍城新球季球員名單

門將：1張桂華*、43艾迪臣*@、88袁皓俊

後衛：2余沛康、3卡里奧卡*@、4姜浚賢@、14龍梓軒、20嚴啟倬、21曾錦濤、35林千裕*

中場：5迪高、6基斯*@、7峇夏比*@、8邵昀俊、23何瀧浩、95封天詠

前鋒：9謝臣*@、10朴玟奎*@、11雷仙奴*@、25許嘉樂、27卡朗@、77李俊霆*

註：*新加盟 @外援