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網球｜王欣瑜柏林賽四度淘汰世界前20球手　生涯首次殺入巡迴賽單打決賽 (22:26)

23歲國家隊星將王欣瑜今晚（21日）在柏林網球公開賽女單4強，經過1小時16分鐘賽事，以直落兩盤輕取俄羅斯籍好手森遜露娃，生涯首次殺入巡迴賽單打決賽，明日對手將是在另一場4強爆冷直落兩盤淘汰「世一」莎芭倫卡的捷克籍球手禾祖素娃。    

從外圍賽連闖兩關晉級正賽的王欣瑜，首兩圈皆直落兩盤殺敗世界排名第16位的澳洲籍球手卡莎堅娜，以及應屆法網冠軍的美籍「世二」嘉奧芙，8強更因排名第10的西班牙籍球手芭杜莎受傷退賽下闖入4強。現世界排名第49位的王欣瑜今晚對排名第20的森遜露娃，首盤已兩次打破對方發球局下，以6：4先拔頭籌，次盤同樣做出兩次破發，以6：1收下比賽，直落兩盤勝出，正賽不失一盤兼連續4圈淘汰世界前20的球手下，成功殺入生涯首個巡迴賽單打決賽。她賽後表示：「本身參加這次比賽沒有期待什麼，只是想享受這個舞台。這星期對我來說就像發夢一樣。」

另一場4強，白俄籍世界一姐莎芭倫卡被前年溫布頓網球錦標賽冠軍的禾祖素娃4次破發下，以2：6、4：6落敗。

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