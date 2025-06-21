排球｜中國女排3：1擊敗日本女排重奪亞洲第一　主力吳夢潔傷出　明煞科鬥世一意大利隊 (22:30)

中國女排今晚在世排聯香港站壓軸出場，迎戰「亞洲一姐」日本隊。焦點對決由同日出席《港區國安法》公布實施五周年論壇的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓擔任賽前擲毫嘉賓。除了文化體育及旅遊局長羅淑佩及歌手許廷鏗等嘉賓入場，國家隊女排名宿趙蕊蕊等亦成座上客支持。國家隊正選陣容與前兩場差別不大，僅在副攻手位置換上小將陳厚羽。「女長城」開局手感火熱，打出一波5：1攻勢領先日本女排，此後一路擴大優勢並以25：15先拔頭籌，當中攔網更交出6：0的搶眼數據。國家隊次局乘勝追擊，以25：12再下一城，惟第3局以18：25被追回一局。戰至第4局，中國女排起初佔先，隨後日本隊防守抗禦，兩隊多次平手，最終國家隊以25：22險勝。這場勝仗亦令「女長城」總積分增至351.47分，領先於日本隊的343.59分，重登亞洲第一及居世界排名第5位。

中國女排今晚在世排聯香港站壓軸出場，迎戰「亞洲一姐」日本隊。焦點對決由同日出席《港區國安法》公布實施五周年論壇的巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓擔任賽前擲毫嘉賓。除了文化體育及旅遊局長羅淑佩及歌手許廷鏗等嘉賓入場，國家隊女排名宿趙蕊蕊等亦成座上客支持。國家隊正選陣容與前兩場差別不大，僅在副攻手位置換上小將陳厚羽。「女長城」開局手感火熱，打出一波5：1攻勢領先日本女排，此後一路擴大優勢並以25：15先拔頭籌，當中攔網更交出6：0的搶眼數據。國家隊次局乘勝追擊，以25：12再下一城，惟第3局以18：25被追回一局。戰至第4局，中國女排起初佔先，隨後日本隊防守抗禦，兩隊多次平手，最終國家隊以25：22險勝。這場勝仗亦令「女長城」總積分增至351.47分，領先於日本隊的343.59分，重登亞洲第一及居世界排名第5位。

貢獻全場最高24分的吳夢潔在完成最後一記扣殺後，右腳疑似受傷倒地，由隊友董禹含背負及經由擔架離場。隊長龔翔宇此戰取得16分，莊宇珊與王媛媛亦得分上雙，小將陳厚羽也獲7分。王媛媛賽後稱滿意今場比賽表現，「雖然這場我們遇到很多困難，最後靠團隊力量贏下比賽讓我們信心大增」。她認為重登亞洲第一後仍需努力衝擊，「每支球隊都會有決心希望成為最好的球隊，但我覺得出色的球隊仍有很多，我們需要衝擊每一個對手，所以對結果和排名不會想很多，只會享受每一場比賽」。被問到主力吳夢潔受傷會否影響對意大利的部署，她稱未了解隊友傷勢而未能斷言，強調球隊會全力以赴應戰。

至於頭場方面，昨日在香港站開齋得勝的捷克隊鬥泰國隊。捷克女排前兩局未經考驗，贏25：18及25：16將局數拉開2：0。泰國女排於第3局奮起直追，期間雙方得分梅花間竹，鬥至25：25亦難分勝負，最終捷克女排以32：30險勝。此外，香港站今屆設有自拍亭供球迷免費拍攝4格相框，其中6款更印有6支參賽球隊4位明星球員，讓球迷與球星「同框」，連日均大排長龍。球迷溫小姐大讚這些4格相具紀念價值，但稱若可以自由選擇同框球員會更佳。

香港站賽事明日煞科，「世一」意大利女排今休戰一天，僅於啟德進行非公開操練後，明晚8時大戰國家女排；中午1時先有保加利亞隊對泰國隊，下午4時30分則由捷克隊鬥日本隊。