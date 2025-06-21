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壁球｜港隊首度包辦亞洲個人賽男女子金牌　劉子均何子樂稱王封后 (17:26)

一連5日的壁球亞洲個人賽今（21日）於馬來西亞砂拉越古晉煞科，港將劉子均與何子樂分別在男、女單決賽稱王封后，亦是港隊首度包辦亞洲賽男、女子個人金牌，連同梁子軒男單摘銅，港隊今屆取得兩金一銅佳績。

世界排名第29位的何子樂，今屆在次圈及16強均直落3局輕鬆晉級，其後8強及4強面對馬來西亞隊球手均需激戰5局才險勝3：2過關，她今午在女單決賽面對前屆亞軍的東道主球手Rachel Arnold，先贏一局11：4後以10：12被追平局數，但無阻這名港隊一姐其後連勝11：4及11：0，個人首度贏得亞洲賽冠軍，除了連續3屆由港隊女將奪金，並繼歐詠芝、湯芷穎及陳善鈺後，港隊歷來第4面亞洲賽女子金牌。

男單方面，2號種子劉子均接連淘汰印度代表Diwakar Singh、馬來西亞隊球手Duncan Lee、港隊隊友黃祉謙及另一印度隊好手Velavan Senthilkumar，世界排名第41位的他一路闖關殺入決賽，面對排名23位兼頭號種子卡塔爾隊星將Abdulla Al-Tamimi，首兩局皆激戰至「刁時」下險勝14：12、13：11，領先局數2：0。劉子均第3局大致控制形勢，終贏11：9，直落3局掄元，除了是首面個人亞洲賽獎牌，並繼2015、2017年退役港將歐鎮銘及李浩賢後，第3位亞洲賽奪金的港將；隊友梁子軒昨日4強直落3局不敵Abdulla Al-Tamimi，仍能取得一面銅牌。

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