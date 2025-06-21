世冠盃｜卡尼傳射居功　拜仁險勝小保加出線　佐真奴倒戈領法林明高反克車路士入16強 (17:12)

拜仁上仗以10：0大破半業餘球隊奧克蘭，今鬥有中場安達靴里拉等球星停賽的小保加續以強陣迎戰，上半場8分鐘有翼鋒米高奧利斯開角球直入龍門，惟視像裁判（VAR）介入下判基拿比騷擾對方門將在先判入球無效。不過10分鐘後仍憑哈利卡尼接應隊友京士利高文傳送地波掃入，助拜仁領先上半場。小保加前鋒米基爾米倫迪爾下半場中段藉一次快攻射破紐亞大門追平，拜仁戰至84分鐘再由卡尼助攻予奧利斯奠勝終贏2：1，兩戰全勝先闖16強。另同組的賓菲加在迪馬利亞兩入12碼下以6：0狂數奧克蘭後以4分居次，末輪鬥拜仁取1分即可次名出線，另這仗曾因暴雨一度暫停，令本屆世冠盃已有4仗因突發天氣而要中斷或推遲。

另邊廂，英超豪門車路士在D組次戰鬥法林明高，雖有翼鋒柏度尼圖先開紀錄，但下半場遭敵軍三度破門終反負1：3。64分鐘後備登場的「藍戰士」前鋒尼高拉斯積遜，僅上陣4分鐘就因腳踩對手，令這名昨天24歲生日的塞內加爾國腳領紅被逐離場，是役正選倒戈的法林明高中場佐真奴賽後說：「我們表現出信心，一定要繼續如此。」法林明高賽後兩戰6分居首提早出線，車路士與突尼斯球隊艾斯柏蘭斯同獲3分，前者得失球較佳居次席。

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