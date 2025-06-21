英超︱科利安華迪斯落實加盟利物浦　破英超轉會費紀錄　簽約5年盼助紅軍每季奪冠 (15:08)

華迪斯效力利華古遜5季半上陣197場入57球及貢獻65次助攻，前季協助球隊成為德甲及德國盃雙冠王兼全季本土賽事不敗，當選該季德甲年度最佳球員，近兩季在聯賽入球及助攻均達雙位數；去夏他亦代表德國隊出戰歐國盃入2球。這名22歲中場亦繼謝利美費林邦後，今夏第2名加盟利物浦的利華古遜球員，球衣號碼有待確認，並將於下月初匯合球隊展開季前集訓，以及有望下月26日隨隊訪港在啟德主場館與AC米蘭踢表演賽。

華迪斯以英語接受紅軍官方訪問時表示，急不及待迎接新冒險，「我覺得現在是嘗試新挑戰的合適時機，我想去一間世界前3的球會，我認為利物浦就是其中之一。這是最好的選擇，我亦想在英超看看自己能力和提升身體質素，希望能把創造力和快樂帶給球隊。球隊在上季贏得英超冠軍，所以我的目標肯定是再次奪冠，每年都贏得冠軍，並協助在歐聯走得更遠，我非常有野心」。他承認，去年11月在歐聯隨隊作客晏菲路球場，以0：4大敗予利物浦一仗後，已引起他對新東家的興趣，「那場比賽讓我感受到了球隊的實力和規模」，又提及記得首次與紅軍主教練史諾交流後，已感受到對方非常渴望得到他，並想像到自己在隊中發揮的作用。

美媒《The Athletic》報道，華迪斯與利物浦對賽後，翌日有隨隊留在利物浦訓練場做恢復訓練，當時對紅軍的設施水平感到震撼，加上球會管理層迅速行動，最終擊敗了德甲確霸拜仁慕尼黑及英超競敵曼城，經過數月談判成功羅致這名德國隊明日之星。英國廣播公司（BBC）報道，華迪斯的轉會費高達1.16億鎊，年薪約1020萬鎊（約1.06億港元），除了打破紅軍紀錄並是球壇歷來第6高轉會費，亦超越車路士中場摩西斯卡些度的1.15億鎊（約11.8億港元），成為英超史上最高轉會費球員。

此外，這支應屆英超冠軍增兵尚未結束，據報快將簽入般尼茅夫21歲左閘米路斯卻基斯，他是中場蘇保斯拉爾的匈牙利國家隊隊友，預計轉會費達4000萬鎊（約4.1億港元），加上費林邦及華倫西亞的格魯吉亞隊門將馬馬達舒維利，令紅軍今夏增兵總開支勢將超過2億鎊；與此同時，年輕英格蘭後衛昆沙則將轉投利華古遜，加上前鋒達雲紐尼斯獲意甲冠軍拿玻里等垂青，預計會帶來一筆不菲收入填補增兵支出。

英超史上十大高價轉會

球員 年分 原效→加盟球會 轉會費（鎊）

1.科利安華迪斯 2025 利華古遜→利物浦 1.16億

2.摩西斯卡些度 2023 白禮頓→車路士 1.15億

3.安素費南迪斯 2023 賓菲加→車路士 1.06億

4.迪格蘭賴斯 2023 韋斯咸→阿仙奴 1.05億

5.基亞利殊 2021 阿士東維拉→曼城 1億

6.盧卡古 2021 國際米蘭→車路士 9750萬

7.保羅普巴 2016 祖雲達斯→曼聯 8900萬

8.安東尼馬菲奧斯 2022 阿積士→曼聯 8550萬

9.哈利馬古尼 2019 李斯特城→曼聯 8500萬

10.加華度爾 2023 RB萊比錫→曼城 7700萬

利物浦五大轉會費簽入球員

球員（國籍／位置） 年分 原效球會 轉會費（鎊）

1.科利安華迪斯（德國／中場） 2025 利華古遜 1.16億

2.華基爾雲迪積克（荷蘭／後衛） 2018 修咸頓 7500萬

3.艾利臣比加（巴西／門將） 2018 羅馬 6500萬

4.達雲紐尼斯（烏拉圭／前鋒） 2022 賓菲加 6400萬

5.蘇保斯拉爾（匈牙利／中場） 2023 RB萊比錫 6000萬

註：1鎊約10.6港元