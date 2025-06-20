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女排︱日本隊激戰5局僅負世一意大利隊　明晚與國家隊合演亞洲打吡 (23:35)

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」今（20日）於啟德體藝館續演第3日賽事。世界排名第一的意大利隊鏖戰5局，以3：2險勝亞洲第一日本隊，後者落敗後緊接今晚8時將與中國女排合演「亞洲打吡」。

「世一」意大利女排今晚壓軸出場，硬撼「亞洲一姐」日本隊。意大利隊首局先贏25：23，次局以16：25遭扳平局數。意大利隊在第3局以25：15再領先，但日本隊經短暫休息後逆勢而上，以25：20再挫「世一」。戰至決勝局兩隊鬥得激烈，打至15：15不分上下，意大利女排最後連取兩分險勝19：17，全隊共有5人得分上雙，當中主力伊高露（Paola Egonu）獨得16分；日本隊此戰雖敗，主攻手和田由紀子貢獻全隊最高28分，隊長石川真佑亦交出25分。而今日頭場，捷克隊未經太多考驗下，直落3局25：19、25：22及25：11輕取保加利亞隊，在香港站開齋取首勝。

石川真佑賽後承認直至比賽最後一刻亦未想過放棄，「我們所有人都想要贏，也很想要打到最後，但還是要尊重對手的強度和精準度。」對於明晚「中日大戰」，她認為中國隊不乏強勁球手，將是一場硬仗，「我們希望能夠提高自己的精神，明天好好地打贏她們」。

至於中國女排前晚激戰5局以3：2險勝保加利亞隊後，昨未有賽事於啟德閉門操練。「女長城」今晚8時大戰勁敵日本隊，泰國隊則先在下午4時30分對捷克隊。「中日對決」當屬世排聯香港站焦點之戰，並將關係到亞洲第一誰屬。雙方近7次交手中，國家隊以3勝4負稍居下風。日本女排目前世界積分達351.55分排世界第5，與中國女排積分相差8.03分，若國家隊今仗能直落3局大勝，則有機會反壓對方排名躋身亞洲第一。

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