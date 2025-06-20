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網球｜國手王欣瑜柏林賽爆冷挫嘉奧芙　再藉芭杜莎退賽闖4強　史拿哈雷賽衛冕失敗稱需休息 (21:57)

早前在法國網球公開賽男單飲恨得亞軍的「世一」意大利籍的史拿，今晨（20日）在哈雷網球公開賽次圈大熱倒灶，以盤數1：2反負哈薩克籍選手布歷克無緣8強，宣布衛冕失敗；而國家隊23歲球手王欣瑜則在柏林網球公開賽女單次圈爆冷以2：0淘汰應屆法網冠軍嘉奧芙後，今晚更藉西班牙籍球手芭杜莎在次盤因傷退賽，躋身4強。

史拿月初在法網決賽反負西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，小休一周後，為備戰月尾展開的溫布頓錦標賽，以衛冕身分參加今周初開戰的哈雷公開賽，卻在次圈以6：3、3：6、4：6反負布歷克緣盡8強，這名23歲一哥說：「法網決戰敗陣後，再比賽實不容易。我現需要的是休息。」至於種子球手德國籍的阿歷山大薩維利夫，以及俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫，則在8強同以盤數2：0淘汰對手，闖入4強。

柏林公開賽女單次圈方面，王欣瑜以兩盤6：3輕取嘉奧芙晉身8強後說：「贏下第一盤後我對自己說，『好吧，讓我們稍等一會，享受這個時刻。我可是在和法網冠軍比賽』。」她今晚8強賽接戰8號種子芭杜莎是先以6：1拿下一盤，後者次盤未開始疑因背傷退賽，與王欣瑜同告晉級4強的，還有以盤數2：0勝突尼斯籍選手查比雅的前屆溫網冠軍捷克籍的禾祖素娃，而後者的同胞利赫卡則率先打入皇后會盃網球錦標賽男單4強，另躋身8強還有以2：1力克西班牙同胞謝美梅拿的艾卡拉斯。

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