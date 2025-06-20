世冠盃｜美斯射入生涯第68個罰球　助邁阿密反勝波圖響勝鼓　麥巴比出院復出成疑 (19:31)

阿根廷隊球王美斯今晨（20日）射入職業生涯第68個罰球，帶領國際邁阿密在世界冠軍球會盃A組次輪，以2：1反勝波圖敲響勝鼓，賽後與以2：0輕取艾阿里的彭美拉斯同是兩戰得4分。下周二便38歲的美斯賽後獲主帥馬斯真蘭奴大讚即使末段筋疲力竭，仍戰意高昂地執着爭勝。
國際邁阿密今屆世冠盃首戰只能與埃及球隊艾阿里悶和0：0，這仗碰歐聯常客波圖不容有失，但因左閘諾亞阿倫在5分鐘於禁區內踢跌對方中場祖奧馬利奧被判12碼，波圖由箭頭艾希侯華操刀得手先開紀錄。邁阿密於下半場47分鐘憑中場施高維亞接應傳中第一時間抽射掛網扳平，加上54分鐘，美斯離門20碼主射罰球彎過人牆入網反超前。這名37歲阿根廷隊前鋒生涯迄今已入68個罰球，僅落後入77和70球的巴西隊名宿祖連奴比南布肯奴及已故巴西球王比利。邁阿密其後陷於被動，主帥馬斯真蘭奴遂先後換入傷癒復出的左閘佐迪艾巴在內的4名球員，終保住2：1勝果。
馬斯真蘭奴賽後盛讚美斯道：「他就是足壇史上最優秀的球員，但叫人驚訝是他對爭勝的執着。此仗縱使到了最後末段，筋疲力竭及曾被碰撞的他仍為協助球隊，堅持在攻守方面全力以赴。」美斯則說：「我們此役表現的確不及波圖，但總有自己的武器。我為球隊的合作努力和最終取勝感高興。末輪對手彭美拉斯是世上其中一支強隊，將會是另一場硬仗。」來自巴甲的彭美拉斯藉艾阿里球員於49分鐘擺烏龍，以及鋒將荷西盧比斯在59分鐘埋齋以2：0勝出，賽後與邁阿密同得4分，以較佳得失球差暫排榜首。
世冠盃明晨起上演4場次輪，分別是C組賓菲加對奧克蘭、拜仁慕尼黑對小保加、D組同得3分的車路士與法林明高交鋒，以及FC洛杉磯對突尼斯球隊艾斯柏蘭斯。此外，因患上急性腸胃炎送院的皇家馬德里前鋒基利安麥巴比，經詳細檢查後今已出院，皇馬聲明中表示：「他將繼續接受治療，並將逐步恢復球隊活動。」不過亦有消息指已避戰H組首戰打和沙特聯球隊希拉爾的他，將會無緣餘下對帕丘卡及薩爾斯堡的兩場分組賽。
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