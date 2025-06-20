世冠盃︱歐聯冠軍PSG爆冷一球負南美自由盃盟主保地花高　6南美球隊今屆5勝3和不敗 (17:35)

PSG在歐聯決賽以5：0大炒國際米蘭，日前在世冠盃首仗亦贈馬體會4蛋，表現極具說服力，今仗亦佔上風，全場控球率高達75%及有16次攻門，然而兩度禁區內博12碼未果，卻在36分鐘被保地花高一次快速反擊，由24歲前鋒伊高捷西斯射破大門並連續兩場建功；PSG下半場狂攻，再有巴特利巴高拿射入網，但隊友基華拉斯基利亞越位在先被判入球「詐糊」，令這支法甲豪門終負0：1，各項賽事六連勝走勢告終；同組另一場，馬體會憑22歲西班牙國腳柏保路巴里奧斯梅開二度，以及36歲中場老將韋素建功，以3：1挫西雅圖海灣者。

B組保地花高兩戰全勝全取6分升榜首，PSG與馬體會各得3分緊隨，最後一輪將於下周二凌晨舉行，小組前兩名出線形勢方面，保地花高只要對馬體會不敗即晉級，PSG則對榜尾的西雅圖海灣者，若3隊同得6分便要計算對賽成績。

保地花高雖為去年南美自由盃冠軍，不過今季巴甲暫列第8位，而上次南美球隊擊敗歐洲球隊，已要追溯到2012年世冠盃決賽由哥連泰斯以1：0擊敗車路士。而且6支南美球隊在今屆世冠盃5勝3和仍然保持不敗。

PSG主帥安歷基賽後讚揚保地花高今仗表現是球隊過去一季面對過防守最好的球隊。保地花高葡籍主帥連拿度柏華認為，今仗展示了巴西球員和球隊的質素，是屬於巴西球壇的勝利；盛傳將轉投英超球隊諾定咸森林的入球功臣伊高捷西斯稱，雖然PSG是歐聯冠軍，但他們也是冠軍球隊，「兩隊都是冠軍，我們捉緊機會，成功給對手致命一擊」。