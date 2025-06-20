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劍擊｜女花男佩港隊亞洲賽4強止步　增添兩面團體賽銅牌 (16:33)

劍擊亞洲賽今（20日）在印尼峇里上演團體賽，女子花劍及男子佩劍港隊同樣4強止步，不設季軍戰下收獲兩面銅牌。

劍擊亞洲賽昨完成個人賽後，今隨即舉行團體賽。賽事6號種子的女花港隊派出符妤名、鄭曉為、陳諾思及關渝澄出戰，首圈以45：18大勝新西蘭隊，晉級8強面對3號種子韓國隊，初段一度落後9：11，不過符妤名與鄭曉為其後為港隊打出10：4攻勢，反超前19：15，韓國隊之後逐漸追近比分，港隊在第8回合後僅以36：35領先1分，結果在法定時間被追成43：43平手，「守尾門」的鄭曉為頂住壓力下，終在「決一劍」階段取分以44：43險勝。然而港隊在4強以32：41不敵國家隊下無緣決賽，收穫銅牌及連續3年登上頒獎台，並在名次賽以45：37擊敗新加坡隊，取得第3名。

男佩港隊有本地排名第1的陳樂熹因傷缺陣，派出早前初戰亞洲賽個人賽即闖16強的何柏霖，聯同張愷駿、羅浩天及何思朗出戰，以4號種子身分首圈輪空下先在次圈以45：36淘汰泰國隊，再在8強以45：37擊敗哈薩克隊。不過來到4強面對世界排名第1兼頭號種子的韓國隊，初段已落後6：10，中段更被拉開至22：30，終以33：45落敗，仍為港隊獲得今屆第2面團體賽銅牌及連續兩年收穫獎牌；之後名次賽以39：45不敵烏茲別克隊，以第4名完賽。

港隊今屆亞洲賽累積1金3銅，明日由同為4號種子的男子重劍與女子佩劍港隊分途出戰團體賽，男重港隊首圈輪空，次圈將鬥中國澳門對泰國隊的勝方；女佩港隊則與馬來西亞隊爭入8強。

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