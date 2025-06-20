NBA總決賽｜溜馬生死戰挫雷霆　下周一「搶七」爭冠　哈利布頓忍痛回勇取14分 (11:55)

溜馬主力控衛哈利布頓在總決賽次戰開始傳出右腳小腿拉傷，並在第5戰疑傷勢加劇僅靠罰球取得4分。然而他一早強調「盡一切努力」出賽下，今仗信守諾言續以正選身分登場。溜馬首節早段落後2：10，但借助主場之利打出一波24：7攻勢，首節以28：25稍微領先雷霆。

兩軍第2節兩極的表現，成為此戰分水嶺。雷霆半場三分球投籃僅11射1中（9.1%），遠低於溜馬的24射9中（37.5%）。溜馬鋒將艾朗尼史密夫接連投入兩個三分，把球隊優勢拉開雙位數；哈利布頓、安祖尼夏特及施亞琴兩節得分已達雙位數，另TJ麥高尼、托賓等後備球員共取19分；溜馬次節以36：17輾壓雷霆，半場拉開64：42的22分差距。

本距離總冠軍只差一勝的雷霆，第3節有兩名得分主將「SGA」基傑奧斯阿歷山大和謝倫威廉斯陷入啞火；全場攻入最高21分的阿歷山大單節僅得6分，威廉斯該節更是顆粒無收。SGA全場錄得8次失誤，追平生涯最差紀錄。溜馬該節完結時進一步拉開優勢至90：60，使最後一節成為雙方收起主力的「垃圾時間」。溜馬在托賓攻入全隊最高20分、施亞琴錄得16分及13個籃板「雙雙」，以及哈利布頓負傷取得14分及5次助攻下，終以108：91挫雷霆，令NBA總決賽繼2016年克里夫蘭騎士對金州勇士後，相隔9年再演「搶七戰」。