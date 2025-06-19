女排｜中國女排激戰5局力挫保加利亞　世排聯香港站兩連捷　吳夢潔扣殺奠勝 (23:28)

世界女排聯賽香港站今演兩仗，壓軸繼續有中國女排迎戰保加利亞隊，財政司長陳茂波亦有入場觀賽。「女長城」正選陣容相比首仗，僅得副攻手萬梓玥換成王奧芊。國家隊經歷首日局數3：1挫捷克隊的適應後，今晚面對保加利亞隊迅即領先，以25：21贏取首局；然而次局被對手反擊，加上進攻配合失利，一度落後9分，縱使吳夢潔與3名後輩陳厚羽、董禹含、唐欣接連追分，仍以22：25被扳平局數。國家隊經調整後在第3局未經過多考驗以25：15再反先；但第4局再遇難關，兩隊互有領先鬥至24：24後，保加利亞取得最後兩分，再度扳平局數。

決勝局雙方依舊鬥得激烈多次梅花間竹得分打至平手，最終吳夢潔一記扣殺將比數鎖定16：14險勝，國家隊以局數3：2險勝保加利亞隊，在香港站收穫兩連勝。為中國女排貢獻全場最高32分的吳夢潔賽後直言「太爽了！」她承認此仗非常激烈，「我們整個隊伍非常團結、非常堅硬，能夠贏下這場比賽，我覺得團隊整體協作、互相幫助非常重要」。女長城今晚兩次遭遇保加利亞隊扳平局數，吳夢潔坦言對手非常頑強，「不管是攔防上還是進攻，對我們的衝擊力都非常大，球隊其實有階段性針對她們的進攻，但有點抓不住對面的攔防」。她最後不忘感謝現場觀眾熱烈打氣，「我們都能感受得到他們的愛」。

至於頭場由世界排名第一的意大利隊對泰國隊，戰况亦鬥得激烈，最終由意大利隊以25：19、25：20及25：18，直落3局擊敗泰國隊，在今屆世排聯收穫六連勝。

香港站明日第3日賽事，下午5時由保加利亞鬥捷克隊爭開齋，日本隊則晚上8時30分硬撼意大利隊；中國女排未有賽事將休戰一天，以準備周六晚上8時惡鬥日本隊。

其他報道：

世冠盃｜沙比「地標」領軍皇馬打和希拉爾 菲爾科頓傳射率曼城開紅門 哥帥讚雷恩達斯將成頂尖球員

劍擊︱蔡俊彥首奪亞洲賽金牌 佘繕妡女重摘銅 張家朗爭議下男花次圈止步

保齡｜國際保齡球公開賽下周五起首移師啟德保齡球館舉行 港將雷前鴻爭衛冕兼備戰年底世界賽

紅軍訪港｜利物浦名宿希比亞期待新兵亮相 點評來季英超仍屬3強之爭