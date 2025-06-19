世冠盃｜沙比「地標」領軍皇馬打和希拉爾　菲爾科頓傳射率曼城開紅門　哥帥讚雷恩達斯將成頂尖球員 (19:03)

皇馬這仗有基利安麥巴比因受病毒感染避戰，改由21歲新星干沙路加西亞掛帥，伙拍雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯攻堅，兩名新兵右閘阿歷山大阿諾特及中堅甸恩胡積臣則首次披甲。34分鐘，洛迪高高斯右路傳中予干沙路加西亞射入，為皇馬打開紀錄，但隊友中堅魯爾阿辛斯奧6分鐘後禁區內侵犯對手被罰12碼，希拉爾中場魯賓尼維斯操刀中鵠扳平1：1完上半場。皇馬下半場先後有5個調動，但始終無法再度領前，中場費達歷高華維迪於補時主射極刑被希拉爾摩洛哥國腳門將耶辛尼保奴撲出，令兩軍終各得1分完場。

皇馬新帥沙比阿朗素賽後說：「我們上半場在有球或無球在腳方面，都缺少了很多東西，而且不時很快失去控球權，致使無法取得平衡，但下半場改善了，既有不一樣的節奏又能控制戰局。這是我上任9天以來首場比賽，需要的是時間。」於65分鐘被換出的阿諾特則說：「首為皇馬披甲令我度過奇妙的一天。我為未能協助球隊勝出感失望，但亦有很多正面之處，尤其是下半場。」沙比其後透露，暫未知麥巴比在H組次輪能否及時病癒復出鬥來自墨西哥的帕丘卡，後者在首戰以1：2不敵賽後排榜首的奧地利球隊薩爾斯堡。

G組方面，有新丁中場雷恩達斯和鋒將卓基「地標」的曼城，藉菲爾科頓先在甫開賽兩分鐘拔頭籌，後於42分鐘助攻中場拍檔謝利美杜古建功。曼城下半場戰至88分鐘雖有右閘歷高利維斯踢中韋達卡薩白蘭卡球員的頭部直接領紅，但球隊仍勝2：0。主帥哥迪奧拿說：「我們為此役所看到的表現感到雀躍，目標是不斷練兵和進步，而下仗（對艾阿恩）正選陣容將會是煥然一新。」他又特別稱讚踢足全場的雷恩達斯，「從他的走位、控球和前場表現，你能感受和嗅到他是一個優秀球員。當他找到更多的比賽節奏時，將可成為頂尖球員」。哥帥又透露來季將會由中場貝拿度施華出任正隊長；同組祖雲達斯則憑鋒將高路梅安尼和法蘭斯高干斯卡奧各梅開二度，以5蛋贈阿聯酋球隊艾阿恩暫列榜首。

其他報道：

劍擊︱蔡俊彥首奪亞洲賽金牌 佘繕妡女重摘銅 張家朗爭議下男花次圈止步

保齡｜國際保齡球公開賽下周五起首移師啟德保齡球館舉行 港將雷前鴻爭衛冕兼備戰年底世界賽

紅軍訪港｜利物浦名宿希比亞期待新兵亮相 點評來季英超仍屬3強之爭