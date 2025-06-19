劍擊︱蔡俊彥首奪亞洲賽金牌　佘繕妡女重摘銅　張家朗爭議下男花次圈止步 (18:02)

27歲的蔡俊彥上月在花劍大獎賽上海站勇奪個人首面大獎賽金牌，早前亦在粵港澳全運會劍擊項目測試賽輕取「師弟」鄭鐵男奪冠，他今在男花亞洲賽分組賽順利取得五連勝，並以3號種子身分晉級，首圈輪空下接連擊敗國家隊小將郭一凡及中華台北隊的陳奕通，來到8強與隊友吳諾弘上演「港隊內訌」。狀態大勇的蔡俊彥再以15：10獲勝，殺入4強，不設季軍戰下已為港隊鎖定今屆首面獎牌。

現世界排名第17位的蔡俊彥於4強以15：11擊敗國家隊的許杰後，決賽面對淘汰張家朗的另一國手莫梓維，開賽已領先5：0，世界排名第20的莫梓維一度追至2：5，但過去在亞洲賽最佳成績是2022年銅牌的蔡俊彥其後拉開分差至11：3，最終沒再受壓下，以15：6大勝封王，成為繼張小倫和張家朗後歷來第3名在亞洲賽男花個人賽封王的港將。

至於張家朗雖在分組賽5戰全勝下成為首名種子晉身淘汰賽，在首圈輪空下在次圈遇上莫梓維，雙方在尾段鬥得激烈，張家朗落後13：14時作出對攻並成功「單燈」得分，同時莫梓維倒地，新加坡籍裁判馬上示意比賽暫停，經過觀看錄像及商討後認為張家朗蓄意打向莫梓維頭部，直接向他判處紅牌罰分，惹來現場觀眾譁然，張家朗結果在爭議聲下以13：15落敗，跟以5：15負中華台北隊劍手陳奕通的港將梁千雨，雙雙無緣16強。

女重方面，世界排名第7的港將佘繕妡在分組賽六連勝獲3號種子，與隊友陳渭泠、連翊希、朱嘉望同晉淘汰賽。首圈輪空的佘繕妡先在次圈以15：8輕取隊友連翊希，16強於另一場「港隊內訌」以15：12擊敗朱嘉望，其後8強以15：9力挫國家隊劍手唐君瑤，惟在4強以11：15不敵另一名國手楊靜雯，無緣決賽，在不設季軍戰下為港隊增添一面銅牌；陳渭泠則在8強以11：15負新加坡隊劍手Kiria Tikanah Abdul Rahman，離獎牌只差一步。