紅軍訪港｜利物浦名宿希比亞期待新兵亮相　點評來季英超仍屬3強之爭 (15:57)

現年51歲的希比亞近年已多次訪港，如去年初參與賀歲盃及到香港大球場入場看香港國際七人欖球賽。利物浦與AC米蘭將於7月26日晚上7時30分到啟德主場館合演「渣打盃」。希比亞期待紅軍新兵亮相，「我覺得亞洲球迷，尤其香港球迷非常熱情。利物浦與AC米蘭交手肯定精彩，加上我們會有些新球員，看到新球員穿上新球衣出現在球場總是令人高興」。利物浦今夏已簽入德甲利華古遜右閘謝利美費林邦，其隊友德國隊中場科利安華迪斯及般尼茅夫左閘米路斯卻基斯來投亦快成事。希比亞認為，費林邦與轉會皇家馬德里的阿歷山大阿諾特不是同類型球員，「費林邦擁有不同特質，可以幫助球隊變得更好」。

展望新季，希比亞希望一眾新兵能助紅軍挑戰更多錦標，並估計來季英超是3隊之爭：「和之前幾季相似，曼城肯定是其中一隊，他們已經加強了人腳。還有阿仙奴，過去幾年他們都是有力爭標的球隊。來季英超應該都是利物浦、曼城及阿仙奴3隊之爭」。

利物浦對AC米蘭，以及7月31日晚阿仙奴鬥熱刺的「健絡通盃」，今午（19日）12時起公開發售最後一批少量從海外及球會回收的門票。球迷可透過Cityline平台購票，而4隊賽前公開訓練亦剩餘少量門票。