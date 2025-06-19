保齡｜國際保齡球公開賽下周五起首移師啟德保齡球館舉行　港將雷前鴻爭衛冕兼備戰年底世界賽 (17:37)

香港國際保齡球公開賽今落實將於本月27日至下月5日在啟德體育園Top Bowl保齡球館上演，開幕典禮於本月30日晚上舉行，今屆有中國、中國香港、中國澳門、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、關島、印度、科威特及沙特阿拉伯這11個國家及地區球手參賽。港隊將派出衛冕男子公開組的雷前鴻、去年保齡球亞洲賽3人賽摘銅的種子球手胡兆康、黃鈞源及馬嘉言等人應戰；其他星將包括上屆女子公開組冠軍的澳門隊代表蘇詠思、助馬來西亞隊年初IBF保齡球世界盃女、男單賽奪得金及銀牌的羅絲蘭及伊斯美。國際保齡球公開賽結束後，U22 Storm Cup緊接於下月6至8日於同一場地舉行，由青年球手角逐U22、U18及U15組別殊榮。

今屆由南華體育會保齡球場移師至啟德體育園，雷前鴻認為可當是練習機會，以準備年底同一場地舉行的世界賽，「新場可能會有更多觀眾，但我們通常都比較專注在打球上，很少被外界壓力影響，所以我們都會享受過程多些，感到很期待」。將兼戰U22 Storm Cup的小將馬嘉言透露，這次是他首獲教練推薦參加公開組賽事，「心情上肯定是很緊張，需要面對世界各地不同厲害的球手，包括早前問鼎世界盃男子4人隊際賽冠軍的馬來西亞隊，希望自己可像他們取得好成績」。

過去4次在香港國際保齡球公開賽掄元的胡兆康相信，有上次保齡世界盃經驗後今次會打得更好，「這次主要是個人賽，所以先打好自己，看誰發揮得好點，便可為港隊獲獎」。隊友黃鈞源則稱將會調整技術和心態。

中國香港保齡球總會主席劉掌珠透露，正為年底同於Top Bowl舉行的世界賽向政府申請「M」品牌資助，以吸引更多贊助商參與。