排球｜中國女排挫捷克　世排聯香港站旗開得勝　吳夢潔認需時適應啟德場館 (23:46)

世排聯香港站首日有3場賽事，壓軸出場的中國女排首戰對陣捷克隊，接應龔翔宇以隊長角色領銜主攻吳夢潔、莊宇珊、副攻王媛媛、萬梓玥、二傳張籽萱及自由人倪非凡作首發陣容。備受關注的主攻手李盈瑩雖有隨隊到港出席活動，但今站仍因傷缺陣。

中國「女長城」初段慢熱，被捷克隊佔據領先，後逐漸適並以微弱分差反超，雙方隨後多次戰平進入「刁時」，終以29：27先拔頭籌。次局兩隊依舊鬥得激烈，國家隊以23：25被追平局數。緊接的兩局愈戰愈勇，連以25：15、25：22取勝，以總局數3：1首戰告捷。

攻下25分助全隊取勝的吳夢潔，賽後坦承比賽初段未能迅速適應，「其實我們上來的時候對場館適應得不是很好，還是有點緊張，後面我們團結一致，才愈打愈好。」她表示此後的對手實力更強，已做好充分的困難準備，「在做好我們自己的同時，想辦法抑制住她們，今天我們回去也要多總結，看明天能否有改進」。此次移師啟德對她而言感受亦不同，「感覺觀眾離我們很近，能夠聽到更大的聲音和熱情。」

17歲小將王奧芊此戰獲不少上陣機會，賽後她與場邊觀賽的前國家隊名宿趙蕊蕊緊緊相擁。她憶述自己當時已激動得語無倫次，「我很喜歡蕊蕊姐，想成為像蕊蕊姐和媛媛姐一樣厲害的副攻，這是我的目標」。

世排聯明午5時先由泰國隊戰意大利隊，國家隊則於明晚8時半壓軸鬥保加利亞隊。此後中國女排得以休戰一日，直至周六晚大戰日本隊，以及下周日煞科日惡鬥意大利隊。