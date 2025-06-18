排球｜世女排聯香港站啟德開戰　「世一」意大利頭場奏捷　球迷抱怨場地指示欠清晰 (20:37)

世排聯香港站首日有3場賽事，揭幕戰由「世一」意大利隊對陣保加利亞隊。意大利女排在25：17先拔頭籌之下，隨即23：25被追平局數，隨後以25：15連贏兩局首戰告捷。至於次場比賽則由兩支亞洲隊伍日本隊與泰國隊展開激戰，雙方鬥滿5局，由日本女排以局數3：2（18：25、23：25、25：20、25：15 、15：11）逆轉泰國女排取得今屆世聯賽五連勝。

香港市民歐陽小姐與姨甥女前來支持意大利女排，「意大利贏球很開心，上年在澳門沒辦法去看，今年在家門口見到她們真的很激動！」第4年入場觀賽的她，直言啟德體藝館對比紅館觀感及配套設施更好，「紅館觀眾席比較高，這裡的範圍更大、視野更好，和球員的距離更加近了，氣氛也很好」。她欣喜道200港元的門票物超所值，「如果可以，希望明年也在啟德看女排比賽」。她亦補充，今次唯獨交通指示不夠清晰，「我們都走錯了，如果能擺多幾個指示牌，告訴觀眾場館入口位置會比較好，因為很多人都第一次來，不知道由哪裏進入，這本該有更加清晰的指引才對，一路走過來路上也沒有什麼工作人員可以問」。

另一觀眾Joyce向本報反映，指啟德硬件設施雖較亞博館、紅館佳，但軟件方面十分不妥，「我們找不到入口，問了灰紫色衫的工作人員（啟德體育園服務大使）卻只讓我們自己找，找了至少半小時，入場時比賽已打完一局，期間完全沒有任何一個工作人員提供過任何幫助，體驗感很差」。