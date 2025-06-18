英超︱利物浦下季開鑼戰8．16迎般尼茅夫　阿仙奴「地獄」季初征曼聯後撼「紅軍」曼城 (21:34)

阿仙奴下季英超首擊征戰亟欲翻身的曼聯固然難踢，次輪主場對「升班馬」列斯聯後，接着連續大戰利物浦、森林、曼城和紐卡素，若這段時間失分，勢不利自2003／04年球季後再度染指聯賽冠軍。「紅軍」季初比賽相對地較易打，首輪迎戰般尼茅夫後，8月份第2和3輪作客紐卡素及主場對「兵工廠」是硬仗，但下個大戰階段要至10月出征車路士和與客軍曼聯合演「雙紅會」，然後是11月初作客大戰爭取重奪冠軍的曼城。

曼城季初要到第4和5輪連續大戰客軍曼聯和作客阿仙奴才受到真正考驗，而主帥哥迪奧拿今首為落選世界冠軍球會盃大軍的翼鋒基亞利殊開腔，指對方若欲有更多上陣時間，便須考慮離隊。

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