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世冠盃︱39歲拉莫斯成最年長入球者　蒙特雷遭國米逼和　比寧咸弟「地標」多蒙特打和富明尼斯 (17:05)

應屆歐聯亞軍國際米蘭和蒙特雷今晨（18日）在世界冠軍球會盃E組首輪交鋒，結果只能以1：1言和，令兩軍新帥捷禾及拖蘭特無法在「地標」戰打響頭炮，並同以兩分落後以3：1輕取浦和紅鑽的榜首球隊河床。

來自墨西哥的蒙特雷，這仗藉2月初加盟的中堅沙治奧拉莫斯於25分鐘接應角球頂入先開紀錄，令這名前西班牙國腳以39歲零79天之齡，趕過2010年的國際米蘭名宿後衛辛尼迪，成為世冠盃歷來最年長入球者。國米其後憑前鋒拿達路馬天尼斯在42分鐘近門建功扳平，而兩軍下半場無力改寫賽果下，終各得1分完場。

拉莫斯說：「當你未能全取3分就會不高興，但1分總好過零分。對手是今屆歐聯亞軍，而且己隊上半場有點緊張。」蒙特雷及國米的次輪對手分別是河床和浦和紅鑽。河床在將於8月正式加盟皇家馬得里的攻擊手馬斯坦度奴踢足全場下，以3：1勝有日本籍翼鋒松尾佑介在58分鐘射入12碼的浦和紅鑽。

F組前屆歐聯亞軍多蒙特雖有新兵中場祖比比寧咸於59分鐘首次披甲，卻只能與富明尼斯互交白卷，賽後兩軍齊以兩分落後以1：0挫蔚山HD旗開得勝的馬姆洛迪辛當斯。

世冠盃周五凌晨起先上演A組次輪比賽，分別是A組彭美拉斯對艾阿里及國際邁亞密對波圖，而4隊暫時同得1分，接着是B組西雅圖海灣者對馬德里體育會，以及「一哥」巴黎聖日耳門（PSG）對同得3分的保地花高。

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