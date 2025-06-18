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劍擊｜方凱申劉昊峯亞洲賽男重無緣8強　上屆前二何瑋桁吳浩天32強止步 (18:13)

劍擊亞洲賽今（18日）在印尼峇里上演男子重劍及女子佩劍個人賽。去年靠何瑋桁和吳浩天包辦男重冠亞的港隊，今屆有方凱申和劉昊峯打入16強，但分別不敵中國國家隊和日本隊劍手，無緣8強；何瑋桁和吳浩天則雙雙於32強止步。

方凱申和劉昊峯分組賽同錄得4勝1負，分別成為淘汰賽第13及15種子。2018年曾奪個人賽銅牌的方凱申，先後以15：10擊敗沙特阿拉伯代表Jawad Aldawood，以及15：6挫阿聯酋隊劍手Khalifa Al Zarooni過關，至16強硬撼國手王子杰，終以14：15「決一劍」飲恨。劉昊峯則先在64強曾落後12：14下，連贏3劍15：14反勝越南隊的阮明孝；32強再以15：6贏韓國隊的馬世建，惟16強以11：15不敵日本隊好手古俁聖，未能再晉一級。

至於去年稱霸亞洲賽的巴黎奧運代表何瑋桁，小組賽錄得4勝2負，以24號種子身分出戰淘汰賽。他在64強陷入苦戰，憑決一劍以15：14險勝阿聯酋隊的Omran Alblooshi，惟32強以8：15不敵哈薩克隊18歲小將Kirill Prokhodov止步。上屆亞軍吳浩天則在64強以15：6輕取新西蘭隊的Matthew Baker後，於32強以8：15敗予國家隊的于夢想，無緣晉級。

女佩個人賽方面，64強輪空的港隊小將薛雅齊，在32強和16強均與對手鬥到最後一劍，她先以15：14擊退烏茲別克隊的Gulistan Perdibaeva，惟及後以14：15不敵32強曾淘汰另一港將梁洛文的國手饒雪怡，繼今年2月亞青賽4強再次不敵對方。歐倩瑩與朱詠翹則分別在32強和64強止步。

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