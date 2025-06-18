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女足︱瑞士女足名宿迪肯曼訪港　曾經歷資源匱乏到見證發展普及　鼓勵香港女將信自己 (18:22)

曾贏過兩次女子歐聯的瑞士女足名宿拉娜迪肯曼（Lara Dickenmann）近日在瑞士駐港總領事館邀請下訪港一周，致力推動女足的她今日（18日）接受《明報》訪問，分享初出道時面對資源匱乏的困境及全球女足發展變遷，並鼓勵香港女足球員要「相信自己」，勿輕言放棄。

現年39歲的迪肯曼以2025年女子歐國盃大使及勞倫斯體育公益基金會大使身分，上周五起訪港6日。她代表瑞士女足上陣135次入53球，8次當選瑞士足球小姐；她效力里昂時兩奪女子歐聯冠軍，在禾夫斯堡亦多次成為雙冠王，2021年宣布掛靴，曾任瑞士U17女足助教。她今次先後到訪港會及本地學校等，與女足球員及居港瑞士學童交流，還體驗划龍舟，大讚港人友善和女足球員充滿活力，又對香港高樓林立感新奇，「和瑞士很不同，我們的建築很矮小、樓層也不高。所以香港在有限空間能夠有不少球場真的很好。我感受到香港女孩真的很愛足球，期待香港女足往後發展」。

迪肯曼6歲開始接觸足球，視碧咸和施丹為偶像，然而當年女足未盛行，她有7年只能跟隨一支男子球隊訓練，過程中體會到女足如何不被重視，「當時我是隊中唯一女性球員，很多家長不理解我為何要踢足球，更說我搶了男子隊的名額。當時社會觀念如果我說是女子球員，人們會對你印象很差」。

她承認昔日女足長期陷入「有成績才有資源」的困局，比喻爭取資源有如「在銷售有破洞的襪子」，「沒有人願意買它，你要先贏冠軍，才有贊助商考慮投資」。她續道當年球隊資源分配往往優先考慮男子隊，女子隊永遠是最後，她因而很多時要深夜時分在設施簡陋的訓練場練習，並提及女足球員效力業餘球隊時付出甚大，「我們要開支或工作請假才能比賽。有些女子國家隊球員更因而每年損失1萬至1.5萬瑞士法郎（約9.6萬至14.4萬港元）」。

如今女足成為瑞士熱門運動之一，迪肯曼欣慰地說，現在每逢瑞士女足賽事都有電視播放，「現在瑞士女子聯賽中，過去以村莊命名的球隊，如今成為國內最大球會。球員待遇大有改善，不用再做兼職，可以專注足球」。她認為女足未來5至10年發展需要堅守價值，建立可持續的發展模式，「不能讓女足成為一觸就破的泡沫。就像美國有競爭力的女子聯賽，每季都有新球隊加入，轉會費、薪酬和觀眾人數等都在不斷刷新紀錄」。

作為女足名宿，迪肯曼冀以自身經歷樹立榜樣，鼓勵香港女足球員勿輕言放棄，並相信自己能力，明白「一切皆有可能」，「我初學踢波時也很笨拙，花了很多年才有進步，但只要你熱愛運動就要堅持下去，終有一日會有所成」。

今年女子歐國盃將於下月2至27日在瑞士8個城市的球場舉行，預計期間吸引70萬名觀眾入場，將是瑞士歷來其一最大規模體育盛事。過去兩屆女子歐國盃均由主辦國荷蘭及英格蘭奪冠，瑞士今屆與挪威、冰島和芬蘭隊同在A組，迪肯曼稱「當然我希望瑞士能贏冠軍，延續近兩屆主辦國奪冠的傳統，但也非常困難」。她認為衛冕的英格蘭、西班牙、德國、瑞典和法國都是熱門，「我希望法國能贏，因為她們從沒贏過大賽，但法國與英格蘭和荷蘭同在D組，其中一隊會在分組賽被淘汰，這值得留意」。她又關注3名效力巴塞隆拿的球員，包括瑞士18歲中場新星Sydney Schertenleib，稱前途無可限量，亦欣賞近兩屆世界足球小姐艾坦娜邦瑪蒂，在場內到場外都是領袖，以及前隊友挪威隊翼鋒格拉咸漢臣，「女足有很多球員不只場內表現好，場外也敢於發聲，我很欣賞這一點」。

迪肯曼認為，主辦女子歐國盃對瑞士女足相當重要，引述研究所指能推動當地女子足球發展提早10年，「瑞士目前相比英格蘭、德國和美國女足還是稍落後些。除了比賽，歐國盃場外還有音樂會和球迷活動等，各界關注下，很多女孩或因而感興趣開始想踢足球。瑞士足總亦有計劃將女性足球人口增加一倍，如在學校推廣，同時增加女性教練、球證，甚至成為運動機構或球會的管理層。我期待今屆賽事之餘，同樣展望比賽過後繼續推動發展」。

場地提供：柏寧酒店

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