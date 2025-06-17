籃球︱香港金牛誓師迎月底NBL新季爭衛冕　總經理誓言目標進軍CBA (19:41)

成立僅兩年的香港金牛在上季的國內次級聯賽NBL勇奪隊史首座冠軍，更成為歷來首支稱霸內地聯賽的香港職業球隊。金牛總經理孫欣偉表示因此信心大增，今季除了要力爭衛冕，還要努力衝擊國內頂級的中國男子籃球職業聯賽（CBA），但也坦言目前青訓及訓練場地問題還需要努力解決。他透露與啟德體育園的高層緊密聯繫，「我的目標就是未來在啟德能夠打CBA的聯賽，讓全中國內地的這些球隊都有機會來香港做客，到啟德打球。」

孫欣偉表示，新賽季會給予中國內地及香港本土球員更多上場機會，當中包括新加盟的本地新星吳委峻（Rex）。Rex在4月底開始已隨隊集訓，他直言在師兄楊睿騏及楊瑞鴻照顧下已逐漸適應，「新球隊教練很鼓勵我去進攻，其實對自己的信心都有提升」。吳委峻又分享NBL與本地聯賽在強度及心態方面不同，表示已隨時準備好，「現在只要讓我上場，我就可以把握到機會」。

2025年NBL聯賽揭幕戰將於本月28日在香港修頓室內場館舉行，由衛冕的香港金牛迎戰強敵長沙勇勝，當中上季助金牛奪冠的關鍵球員多明尼鍾斯將會倒戈壓陣。門票詳情將於稍後公布，今季亦新增學生優惠票。

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