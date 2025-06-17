世冠盃︱車路士輕取FC洛杉磯入座率僅31%現大量空位　主帥馬利斯卡：氣氛奇怪 (20:03)

今屆世冠盃改制多達32隊參賽並在美國舉行，車路士今仗面對有兩名法國前國腳基奧特與門將洛里斯在陣的FC洛杉磯，34分鐘憑翼鋒柏度尼圖先開紀錄，本月加盟的英籍前鋒利安戴納下半場64分鐘後備入替，首次上陣即在79分鐘傳中助攻予中場安素費南迪斯門前射入，終勝2：0。雖然兩隊是役均強陣出擊，不過這仗賽後焦點卻落在入場人數上，在可容納7.1萬人的平治球場，最終只有22,137人入場，入座率僅31%，即是有4.89萬個空位。

相比揭幕戰國際邁阿密對艾阿里有60,927名觀眾，以及日前巴黎聖日耳門（PSG）對馬德里體育會多達80,619人入場等，這仗除了門票銷情欠佳，更大問題是在美國時間周一下午3時開賽，據報為遷就歐洲球迷時間所致，結果在平日返工時間舉行下導致出現大量空位的尷尬畫面。

車路士領隊馬利斯卡賽後也不滿現場氣氛，「這是場精彩比賽，球隊表現出色，但我覺得比賽氣氛有點奇怪，球場幾乎是空的。不過我們是職業球隊要適應任何情况。下場對法林明高氣氛應該會不錯，巴西球隊會吸引到很多球迷入場」。另藍戰士落實將於8月9及10日在史丹福橋球場主場友賽利華古遜及AC米蘭。同組另一場，法林明高有車路士舊將佐真奴首次上陣即貢獻助攻，以2：0輕取突尼斯球隊艾斯柏蘭斯。

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