劍擊︱亞洲賽印尼峇里島開鑼　男佩新星何柏霖初戰即闖16強 (19:15)

世界排名第34位的20歲港隊女花一姐陳諾思，自去年戰畢巴黎奧運後表現低迷，但她在今屆亞洲賽表現回勇，在小組賽4勝1負次名出線後，再於首、次圈分別以15：8及15：6淘汰來自澳洲及韓國的對手。惟她在16強最終力戰下以12：15不敵世界排名第28的國家隊好手黄芊芊，連續兩屆於同階段止步。

至於另一港將符妤名同於小組以4勝1負次名過關後，藉抽籤輪空直入次圈並以15：4輕取新加坡隊對手，惟這名世界第79的港將終在16強以11：15不敵上屆亞運銀牌得主的日本隊名將上野優佳，但仍寫下個人在亞洲賽最佳成績。而其餘兩港將鄭曉為及關渝澄則同告戰至次圈止步。

男子佩劍方面，初次參戰的18歲新星何柏霖雖在小組賽僅以第3名驚險出線，但他在正賽先以15：14險勝沙特阿拉伯隊劍手後，再於次圈以15：10淘汰國手再晉一級，但最終在16強以13：15不敵哈薩克隊的沙傑斯恩（Artyom Sarkisyan）止步。至於其隊友何思朗則在小組4勝1負次名出線後，在首、次圈分別擊退澳洲及中華台北隊對手殺入16強，但終以10：15負予日本隊的津森志道，無緣爭奪獎牌。而前屆銅牌得主的港隊男佩一哥羅浩天則戰至次圈被另一日本隊好手小久保真旺淘汰；至於另一港將張愷駿今屆頂替因傷棄戰的陳樂熹出戰，最終在首圈止步。

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