東亞盃︱港足公布下月初選名單　大埔雙星李家豪李樂謙在列 (18:02)

港足本月10日在啟德主場館出戰亞洲盃外圍賽，在42570名觀眾入場破紀錄下以1：0擊敗印度隊，緊接下月8至15日到韓國龍仁市出戰東亞盃決賽周，今午公布47人初選名單，除了有剛落實加盟中甲球隊延邊龍鼎的中堅勞烈斯，應屆港超冠軍大埔有5人入選，包括今年首度當選足球明星選舉11人的32歲右閘李家豪，則繼2019年底後再次列入初選，中場李樂謙與同為21歲的冠忠南區門將顏翱天則首獲徵召。上月底友賽曼聯後備入替的19歲後衛曾樂圖亦在列；而在傷在身的中場陳肇鈞、余在言、黃威和翼鋒艾華頓也在名單之中。

港足東亞盃47人初選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、伍瑋謙、顏翱天 (冠忠南區)、陳嘉豪 (理文)、謝家榮 (大埔)、奧力斯

後衛：亞歷斯祖 (東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、鐘樂安 (傑志)、周子謙、杜 度、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、李家豪、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)、徐宏傑 (雲南玉昆)、賓紀文、艾里奧、勞烈斯、曾樂圖

中場：馬希偉 (東方)、顏卓彬、潘沛軒、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、黃威 (理文)、黃皓雋 (青島海牛)、余在言 (石家庄功夫)、陳肇鈞 (大埔)、杜俊暉、費蘭度、曾以行

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、吳宇曦 (重慶銅梁龍)、馬 斐、祖連奴 (傑志)、艾 華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓、劉家喬 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、李樂謙 (大埔)、米 高 (VfR Mannheim)、洛迪古斯