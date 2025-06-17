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NBA總決賽︱威廉士SGA合轟71分領雷霆挫溜馬　場數領先3：2「叫糊」 (17:42)

奧克拉荷馬雷霆今（17日）於NBA總決賽第5戰主場憑兩大主將謝倫威廉士及「SGA」基傑奧斯阿歷山大合轟71分，在主場以120：109力克印第安那溜馬，場數領先3：2「叫糊」。是役溜馬當家球星哈利布頓因在次節右小腿受傷一度退下火線，全場6投0中僅靠罰球取下4分，他賽後雖未知傷勢，但強調「只要能走都會繼續上陣」。

雷霆此仗早段已逐漸拉開比數，次節更藉溜馬有球星哈利布頓因小腿受傷一度退下火線，末段最多領先18分。雖然溜馬靠後備兵的控衛TJ麥高尼在第3節獨取13分，將雙方分差縮窄至單位數，但是役分別攻入40及31分的雷霆主將謝倫威廉士及基傑奧斯阿歷山大，在末節各取7分領銜力保優勢，最終雷霆以120：109擊敗溜馬，拿下關鍵第5場的勝利，場數領先3：2，周五早上將作客溜馬力爭隊史首座NBA總冠軍。值得一提的是，謝倫威廉士亦成為近50年來第3年輕在總決賽單場取40分或以上的球員，而他與SGA在總決前5場合共攻入291分，亦是歷來總決前5場第4多得分的組合。

謝倫威廉士賽後亦為取下個人季後賽得分新高兼贏波感高興，並表示：「球隊上下一直在學習求進，而最重要的是在過程中能取得勝利，接下來的目標無疑是再取一勝拿下總冠軍。」至於哈利布頓此仗在負傷下最終上陣34分鐘，雖然交出7個籃板及6次助攻，但全場6投0中僅靠罰球攻入4分，他賽後坦言傷勢要待隊醫檢查，但強調自己「只要能走都會繼續上陣」，並表示：「NBA總決賽是我人生花了很大力氣才來到的地方，我不希望自己有遺憾，我只希望能堅持到底爭取圓夢（奪冠）的機會。」

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