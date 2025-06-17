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女排︱世界女排香港站明啟德體藝館上演　國家隊主帥趙勇盼成績進步　隊長龔翔宇讚新場漂亮 (14:07)

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」明日（18日）起一連5日在啟德體育園體藝館舉行，今早（17日）6支參賽球隊代表出席賽前記者會。國家隊首擊將於明晚8時30分對捷克隊，主教練趙勇認為球隊在北京站的表現尚有值得改進的地方，期望在香港站的成績能夠更進一步；至於新任隊長龔翔宇則新場地體藝館非常漂亮。

世界女排香港站參賽球隊包括國家隊、日本、意大利、保加利亞、泰國及捷克隊，6支球隊代表今早到紅磡香港嘉里酒店出席賽前記者會。首日有3場賽事，揭幕戰於明午1時30分由世界排名第一的意大利隊對保加利亞隊，緊接傍晚5時有日本隊對泰國隊，國家隊壓軸晚上8時30分鬥捷克隊。而周末兩日5場賽事門票均已售罄。

國家隊戰畢捷克隊後，翌晚再鬥保加利亞隊，然後周六晚大戰日本隊，以及煞科日惡鬥意大利隊，國家隊4場賽事門票都已完售。加入不少年輕新血的「女長城」在本月初上站北京站主場出戰以2勝2負作結，新帥趙勇認為麾下該站發揮可圈可點，「上站球員的表現有驚喜，也有需要改進的地方」。他強調現階段希望年輕球員通過比賽磨練心態，亦期望在香港站的表現能較上站佳。

國家隊新任隊長龔翔宇日前落實來季轉戰美國聯賽，賽前表示今站會全力以赴，不會輕視每隊對手，「全隊上下會認真準備每場比賽，以賽代練爭取表現愈來愈好」。今屆賽事首次移師啟德體藝館舉行，國家隊一眾成員日前出席活動時已率先到訪。龔翔宇亦大讚新場館，「場地非常漂亮，燈光也好看」，又認為新場地對每隊都是個平等機會。

至於亞洲排名第一的日本隊，早前在加拿大站4場均直落3局全勝，二傳手關菜菜巳在記招表示，球隊今年由土耳其籍新教練阿克巴斯領軍，她坦言「開季前對轉變感擔心，但後來教練有和我們溝通，現在已建立良好的關係」。問及有否信心守住「亞洲第一」，她笑言「一定要有信心才可以有好的成績」；意大利隊上站巴西站4戰全勝，副攻手莎拉花亞表示球隊陣容雖有改動，但對比賽仍然充滿信心。

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