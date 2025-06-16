殘奧｜港將返母校出席體育館開幕禮　蘇樺偉梁育榮盼新設施助後輩發展 (20:12)

出席典禮的運動員校友包括現任香港殘奧委會公共事務主任的退役田徑代表蘇樺偉、硬地滾球港隊成員龍子健和梁育榮，以及乒乓女將王愉程及袁泳琪等。香港紅十字會雅麗珊郡主學校體育館前年受世紀暴雨滲水影響，地板受損無法使用；終透過香港百俊獅子會籌得款項完成地板重鋪工程。

梁育榮與龍子健日前在硬地滾球世界盃北京站齊齊收穫金牌，今晨返抵香港後稍息半天便到母校出席典禮。在混合BC4雙人賽伙張沅摘冠的梁育榮，透露畢業多年不曾重遊母校，惟親切感依舊存在，「一進來當自己仍是學生般回來，我和子健都是在學校宿舍長大，當這裏是家中一樣」。他希望藉着母校這次翻新體育館，能讓更多學校師弟妹投身殘疾運動，「殘疾運動梯隊規模較小，都希望能在不同特殊學校吸納新秀接班」。

梁育榮在上月底在泰國舉行的亞洲及大洋洲錦標賽勇奪BC4男子個人賽和混合雙人賽雙金，龍子健則接連在亞洲大洋洲賽及世盃北京站贏得BC1男子個人賽金牌。梁育榮認為港隊眾將延續了去年巴黎殘奧的佳態，而他與龍子健藉亞洲大洋洲賽佳績取得明年9月世界賽資格，因此在往後賽事能以較放鬆的心態應戰。

至於五戰殘奧共取6金3銀3銅的蘇樺偉，稱母校在其就讀時期尚未興建室內體育館，但盛讚校方一直致力協助學生發展運動潛能，「如果沒有這些設備，學生運動發展便會有很大限制。現在這裏可以打硬地滾球，放置軟墊後更可打空手道、柔道。以前我們要在室外打籃球，現在體育館也有籃球架」。