明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

殘奧｜港將返母校出席體育館開幕禮　蘇樺偉梁育榮盼新設施助後輩發展 (20:12)

「神奇小子」蘇樺偉、龍子健及梁育榮等退役和現役殘奧港將今午（16日）回到母校，在位於藍田的香港紅十字會雅麗珊郡主學校出席學校體育館地板鋪設竣工暨開幕典禮。蘇樺偉和梁育榮皆稱母校體育館翻新後，有助師弟妹發展運動潛能，為港隊孕育新血。

出席典禮的運動員校友包括現任香港殘奧委會公共事務主任的退役田徑代表蘇樺偉、硬地滾球港隊成員龍子健和梁育榮，以及乒乓女將王愉程及袁泳琪等。香港紅十字會雅麗珊郡主學校體育館前年受世紀暴雨滲水影響，地板受損無法使用；終透過香港百俊獅子會籌得款項完成地板重鋪工程。

梁育榮與龍子健日前在硬地滾球世界盃北京站齊齊收穫金牌，今晨返抵香港後稍息半天便到母校出席典禮。在混合BC4雙人賽伙張沅摘冠的梁育榮，透露畢業多年不曾重遊母校，惟親切感依舊存在，「一進來當自己仍是學生般回來，我和子健都是在學校宿舍長大，當這裏是家中一樣」。他希望藉着母校這次翻新體育館，能讓更多學校師弟妹投身殘疾運動，「殘疾運動梯隊規模較小，都希望能在不同特殊學校吸納新秀接班」。

梁育榮在上月底在泰國舉行的亞洲及大洋洲錦標賽勇奪BC4男子個人賽和混合雙人賽雙金，龍子健則接連在亞洲大洋洲賽及世盃北京站贏得BC1男子個人賽金牌。梁育榮認為港隊眾將延續了去年巴黎殘奧的佳態，而他與龍子健藉亞洲大洋洲賽佳績取得明年9月世界賽資格，因此在往後賽事能以較放鬆的心態應戰。

至於五戰殘奧共取6金3銀3銅的蘇樺偉，稱母校在其就讀時期尚未興建室內體育館，但盛讚校方一直致力協助學生發展運動潛能，「如果沒有這些設備，學生運動發展便會有很大限制。現在這裏可以打硬地滾球，放置軟墊後更可打空手道、柔道。以前我們要在室外打籃球，現在體育館也有籃球架」。

上 / 下一篇新聞