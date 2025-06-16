外隊訪港｜「香港足球盛會」海外回收門票　最後一批周四中午開始發售 (19:11)

「香港足球盛會2025」下月底在啟德主場館上演兩場大戰，7月26日晚上7時半由利物浦和AC米蘭合演「渣打盃」；7月31日晚上7時半則由兩支北倫敦宿敵阿仙奴和熱刺爭奪「健絡通盃」。主辦方TEG Sport今日（16日）宣布，賽事最後一批門票將在本周四（19日）公開發售。
兩場賽事首批門票在上月12日公開發售，門票在開售首天已火速售罄。TEG Sport今日公布，新一批門票從海外銷售、球會和合作單位的門票配售中回收，本周四中午12時起在啟德體育園之活動票務平台供應商Cityline公開發售。TEG Sport總監Rachael Carroll表示，很高興與合作伙伴、贊助商和參賽球會一起為球迷提供另一次購票機會，「我們都被香港球迷的熱情所感動，希望未能買到門票的球迷能把握這最後一次公開售票的機會」。至於4隊隊賽前公開訓練門票，目前剩餘少量門票發售。
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