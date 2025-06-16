外隊訪港｜「香港足球盛會」海外回收門票　最後一批周四中午開始發售 (19:11)

兩場賽事首批門票在上月12日公開發售，門票在開售首天已火速售罄。TEG Sport今日公布，新一批門票從海外銷售、球會和合作單位的門票配售中回收，本周四中午12時起在啟德體育園之活動票務平台供應商Cityline公開發售。TEG Sport總監Rachael Carroll表示，很高興與合作伙伴、贊助商和參賽球會一起為球迷提供另一次購票機會，「我們都被香港球迷的熱情所感動，希望未能買到門票的球迷能把握這最後一次公開售票的機會」。至於4隊隊賽前公開訓練門票，目前剩餘少量門票發售。

其他報道：

世冠盃︱PSG大勝馬體會旗開得勝 安歷基認目標首封王 拜仁派10蛋破最大比數勝仗紀錄