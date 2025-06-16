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田徑｜杜班迪斯12破撐竿跳世界紀錄　稱賽前承諾祖母刷新世績帶來壓力 (21:32)

男子撐竿跳星將杜班迪斯，今晨（16日）在其祖國瑞典舉行的田徑鑽石聯賽斯德哥爾摩站比賽中，以第12次打破世界紀錄的6.28米封王，賽後這名25歲「鳥人」透露，由於賽前應承祖母會刷新世績，所以承受很大壓力。

杜班迪斯首跳越過6米後，已篤定繼上周挪威奧斯陸站後再次掄元，理由是亞軍澳洲籍的馬斯查爾的成績僅是5.9米。杜班迪斯其後飛越6.28米，再次以一個新世界紀錄摘冠。他說：「我所有的家人這天都看着我比賽。在祖國瑞典刷新世界紀錄，是我的其中一個目標和夢想，就像是奧運比賽一樣。我仍不敢相信這個事實，感覺就像首次打破世績，腦子裏仍有點模糊，感覺不真實，我太開心了，感覺就像飄到了九霄雲外。」

惟杜班迪斯也坦言今次成績來得不易，事關賽前他向祖母承諾會刷新世績，「這成為了壓力。從比賽開始便感覺不太自然，腿部感覺不太舒服。還好我最後在祖母面前做到了」。他於2020年首次打破世績，這5年間包括去年巴黎奧運在內，已12次刷新世界紀錄。

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