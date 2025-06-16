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排球｜世界女排聯賽大軍全抵港　港總會會長吳守基讚體藝館佈置　有信心售出九成門票 (21:56)

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」將於周三（18日）起，一連5日在啟德體育園體藝館舉行，大會今晚（16日）於香港嘉里酒店舉行球隊歡迎晚宴。中國香港排球總會會長兼大型體育活動事務委員會主席吳守基表示，有信心能售出賽事九成門票，並透露來年屬意世女排聯香港站續落戶啟德。

隨着日本隊、泰國隊、保加利亞隊今午陸續抵港，所有參賽隊伍現已齊集，各隊球員卸下壓力，在歡迎晚宴上享受輕鬆一刻。現場除傳統節目表演，亦有抽獎及遊戲環節，國家隊女排隊員們不時興奮交談互動，氣氛熱鬧。

明日適逢生日的排總會長吳守基，今作為「六月之星」上台慶生。他表示今年在啟德體藝館開設逾9000個座位，雖少於紅磡體育館，但安排佈置更妥當，「沒有座位視線受阻，避免市民失望」。至於門票銷情，他證實最後兩個比賽日門票已被「秒殺」，「頭兩日門票也賣得七七八八」，並表示有信心可售出九成門票，並透露已標記啟德作為明年女排聯賽場館，「FIVB給我們的回饋正面，如果沒有什麼特別的外部因素，我們多數會留在啟德辦賽」。

大會昨於啟德體藝館舉行「中國女排全接觸」活動，發生傳媒入口被封等混亂場面，吳守基對此回應道：「始終第一次在啟德搞全接觸，好在事件不是發生在大型比賽觀眾入場時，現已跟啟德溝通好，這是一個很好的經驗。」

世界女排聯賽香港站共有6支隊伍上演共12場賽事，備受香港球迷愛戴的中國女排會在周三晚8時半亮相，迎戰捷克隊。餘下的比賽將於周四、周六、下周日先後對戰保加利亞、日本和意大利隊。

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